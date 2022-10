Co van Iersel gestopt als leider van Sleeuwijk: ‘Het gevoel er niet meer bij te zijn, zal moeten slijten’

1 uur geleden

Sport 203 keer gelezen

SLEEUWIJK • Je kunt rustig stellen dat Co van Iersel een begrip is bij Sleeuwijk. De 66-jarige clubman vervulde liefst 20 jaar de functie van leider bij de jeugd en 21 jaar bij het eerste elftal. Van Iersel heeft er noodgedwongen een punt achter moeten zetten.

Eigenlijk had Co van Iersel in gedachten, dat dit zijn laatste seizoen zou worden als leider bij het eerste elftal van Sleeuwijk. Problemen met zijn gezondheid deden hem echter besluiten om er nu al een punt achter te zetten. Van Iersel, die al zes jaar regelmatig kampte met de chronische aandoening colitis ulcerosa (een darmziekte, red.), kwam in de medische molen terecht. De medicatie werkte niet meer en Van Iersel viel liefst vijftien kilo af. De chirurg in het ziekenhuis zag er ook geen gat meer in en stelde een operatie voor om de darm te verwijderen en om een stoma te plaatsen.

“Op een stoma zat ik echter niet te wachten”, reageert Van Iersel. “Toen ben ik doorverwezen naar het Erasmus ziekenhuis. Een professor daar had gelukkig een ander medicijn, wat wel werkte. Godzijdank, dat werkt nu goed en ik voel me ook weer hartstikke goed. Toen die chirurg van mijn bed wegging heb ik wel gelijk mijn telefoon gepakt en heb ik iedereen bij Sleeuwijk geïnformeerd, dat ik er direct mee stop als leider. Het is wel mooi geweest en ik ben nu een jaar eerder gestopt dan de planning was.”

Staat van dienst

Co van Iersel heeft een lange staat van dienst gehad bij Sleeuwijk. Zo speelde hij als jonkie ook een aantal jaren, van 1974 tot 1978, in het eerste elftal. Het was in de tijd met onder andere Ger Klop, Arie Dekker, Toon Schram, Henk van Andel en André Heijmans. Nadat Van Iersel zijn kruisband afscheurde moest hij er mee stoppen. Rond 1980 probeerde hij nog terug te komen, maar scheurde hij de kruisband in zijn andere knie af en was het helemaal gedaan op 22-jarige leeftijd.

In die periode was Co van Iersel ook al jeugdleider, een taak die hij bijna twintig jaar heeft vervuld, waarna trainer Joop de Vries hem voor de eerste keer polste om leider te worden bij het eerste elftal. ‘Het is een mooie job voor jou. Daar moet jij maar eens over nadenken’, stelde De Vries.” Van Iersel hapte echter nog niet toe. “In die tijd begeleidde ik de jonge keeper Berdi Viveen, wiens vader was overleden, Die ging naar Feyenoord en later naar Fortuna Sittard. Dat had voorrang.”

Minder beleving

Een paar jaar later vulde hij de vacature van leider bij het eerste elftal wel op. “Toen ben ik er toch ingestonken”, grinnikt Van Iersel. 21 jaar hield hij dat vol. “Het was een hele mooie periode met ups en downs. De laatste jaren merkte je wel, hoewel ik dat niet wil bagatelliseren, dat de jongere jongens er heel anders in staan dan wij vroeger. Wij hadden nog geen mobieltjes en geen social media. Je was maar wat blij dat je op zaterdag kon spelen en kon trainen. Tegenwoordig is dat toch anders. De beleving is minder en het strookte niet altijd met mijn fanatisme. Ik was een ouderwetse. Als je erbij zit, moet je gas geven.”

Negen trainers

Co van Iersel zag negen trainers komen en gaan in zijn tijd als leider. Daaronder bekende namen als Hans Kant, Ad van den Broek, Theo de Boon, Berdi Viveen, Cees Lagendijk, Philip den Haan en Pieter Tuns. Na twaalf jaar kwam er het moment om er mee te stoppen.

“Dat was toen trainer Cees Lagendijk vertrok. Toen ben ik er een jaar of zes tussenuit geweest. Nadat Philip den Haan hier trainer werd en ze geen leider konden vinden, ben ik het zelf maar weer gaan doen. Alle trainers die ik heb meegemaakt, hadden ook wel iets. Als ze vertrokken, bedankten ze me altijd voor mijn loyaliteit. Dat vond ik wel mooi, want ik heb een trainer nooit afgevallen."

"Mijn mooiste seizoen was 2019 onder Pieter Tuns, toen we kampioen werden. Het is de meest sociale man, die ik heb meegemaakt in de voetbalwereld. Hoe die man in het leven staat en met iedereen omging, is onvoorstelbaar. Zo correct en humoristisch, een voorbeeld voor heel de voetbalwereld. Van de spelers die ik heb meegemaakt, was Benjamin de Gans een speler naar mijn hart. In die periode had je ook Frans van den Steenhoven en als je verder terug gaat Bob van de Windt. Een hele correcte jongen; aanvoerder en een voorbeeld voor de ploeg.”

Afscheid

De club liet het afscheid niet ongemerkt voorbij gaan. “Ik heb een prachtig afscheid gehad”, aldus Van Iersel, die voor de bekerwedstrijd tegen Peursum in het zonnetje werd gezet.

“Met mijn vrouw moest ik aanwezig zijn in de bestuurskamer. Tijdens een bakkie koffie zag ik dat er buiten een geluidsinstallatie werd opgebouwd. Tegen drie uur stonden er kinderen rond het hele veld met allerlei fakkels en toen ik vanuit de bestuurskamer naar beneden kwam stond er een hele haag met genodigden tot aan de middencirkel. Ik kreeg een hele mooie en prachtige speech over wat ik allemaal gedaan heb. Dat was best indrukwekkend. Ook kreeg ik een collage met foto’s van de afgelopen 21 jaar. In de avond was er nog een barbecue.”

“Ik kreeg nog een ingelijst shirt gehad met alle namen van de spelers en mijn vrouw werd in de bloemetjes gezet. Ik dacht: potverdorie, ik heb hier toch wel wat goeds gedaan. Nu ga ik gewoon lekker kijken bij Sleeuwijk. Dat geeft rust, al zal ik het wel gaan missen. Het gevoel er niet meer bij te zijn, zal moeten slijten. Het was wel een bewuste keuze. Het is mooi geweest en nu is het klaar. Toen ik uit het ziekenhuis kwam en even ging kijken bij de training, kreeg ik een staande ovatie. Toen schoot ik vol en moest ik even een traantje wegpinken.”

We namen vanmiddag afscheid van Co van Iersel, na 21 seizoenen, als leider van @vvsleeuwijk 1. Grote klasse Co en bedankt voor je tomeloze inzet !!! pic.twitter.com/iosyj732q0 — VV Sleeuwijk 1 (@VVSleeuwijk1) September 17, 2022

Co van Iersel

Geboren: Zierikzee

Leeftijd: 66 jaar

Woonplaats: Sleeuwijk

Functie: Voormalig leider bij Sleeuwijk

Dagelijks leven: Gepensioneerd kraanmachinist

Nico van Es