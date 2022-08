• Gijs van de Louw in actie voor Kozakken Boys.

Dussenaar Gijs van de Louw tekent eerste contract bij Kozakken Boys

11 aug, 13:05

WERKENDAM • De 20-jarige, in Dussen woonachtige Gijs van de Louw heeft een éénjarig contract getekend bij tweededivisionist Kozakken Boys.

Vorig seizoen maakte de flankaanvaller al zijn debuut tegen Quick Boys en hij stond sindsdien in vijf officiële wedstrijden op het veld voor het Werkendamse vlaggenschip.



Na in de jeugd bij verschillende BVO’s te hebben gezeten (PSV, NAC Breda en FC Den Bosch) heeft Gijs van de Louw vorig seizoen de overstap gemaakt naar Kozakken Boys O23. Halverwege het seizoen mocht hij aansluiten bij de selectie, waar hij nu dus definitief tot is toegetreden.