Muziek, theater, dans of (beeldende) kunst? Uitmarkt Altena opent aanmeldingen voor derde editie

WOUDRICHEM • In ‘t Rondeel in Woudrichem vindt op zaterdag 5 oktober de derde editie van Uitmarkt Altena plaats. De organisatie roept cultuurbeoefenaars en creatievelingen op om zich aan te melden voor een plekje op het evenement.

Organisaties en makers kunnen kiezen voor een optreden op het hoofdpodium of voor een kraampje voor het uitdelen van informatie en/of het tentoonstellen of verkopen van kunst of boeken.

Op die manier hoopt Uitmarkt Altena aan inwoners te laten zien wat Altena voor moois te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur, om zo een mooie start te geven aan het nieuwe culturele seizoen.

Aanmelden of meer informatie?

Aanmelden of informatie vragen kan via uitmarktaltena@kpnmail.nl. Of stuur een berichtje op één van de sociale mediakanalen: @uitmarkt_altena op Instagram of Uitmarkt Altena op Facebook.