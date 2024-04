Oud-wethouder Joost Kant maakte zich er al hard voor, nu is aanleg van bustransferium Andel gestart

ANDEL • Jarenlang is erover gesproken en geschreven, maar nu is het ook echt zichtbaar dat het bustransferium aan de Hoge Maasdijk in Andel er daadwerkelijk gaat komen. Wethouder Hans Tanis stond samen met het Curio prinsentuin Andel en vervoerder Arriva gisteren stil bij de eerste werkzaamheden.

Leerlingen worden met de komst van het bustransferium niet meer door de schoolbussen in de Hoofdgraaf afgezet, wat de situatie in de wijk een stuk veiliger maakt.

Voor het schooljaar 2025/2026 is het bustransferium gereed

Op de plek waar de leerlingen straks veilig door de schoolbussen worden afgezet en opgehaald, schepten wethouder Hans Tanis, Harrie Weijtens (directeur Curio prinsentuin Andel) en Dieter Klein Nagelvoort (manager bij Arriva) samen een deel van het zand dat de ondergrond voor de nieuwe dijkafrit moet voorbelasten.

Het voorbelasten is nodig om de ondergrond voor te bereiden op de aanleg van het bustransferium en duurt ongeveer één jaar. Dat betekent dat in april 2025 de daadwerkelijke aanleg kan beginnen. Het bustransferium zal voor het nieuwe schooljaar 2025/2026 klaar zijn.

Respect voor oud-wethouder Joost Kant

“Er is jarenlang hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat het bustransferium er gaat komen. Daarbij spreek ik graag alle respect uit voor oud-wethouder Joost Kant, die zich hier in 2010 al hard voor maakte”, vertelt wethouder Hans Tanis.

“Allemaal met als doel het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in Andel en het verminderen van overlast in de buurt. Ik ben erg trots dat we nu zover zijn dat er hard gewerkt kan gaan worden om het bustransferium daadwerkelijk te realiseren.”

Multifunctioneel terrein

Het bustransferium biedt straks ruimte voor zeven bussen die de leerlingen van het Curio prinsentuin Andel vervoeren van en naar school. Ook zal het terrein in de weekenden mogelijk beschikbaar worden gesteld voor het parkeren van vrachtwagens.