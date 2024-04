Altena gaat onderzoek doen naar fietspad langs gedeelte van De Roef in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Altena gaat onderzoeken of het noodzakelijk en mogelijk is om een veilige fietsverbinding langs of over De Roef in Sleeuwijk te realiseren. Dat laat het college van B&W weten in de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD.

Bewoners van de nieuwe woonwijk de Waterlinie in Sleeuwijk maken gebruik van De Roef om naar de Rijksstraatweg te gaan, bijvoorbeeld naar het Altena College of naar De Tol.

Pleidooi voor fiets- en voetpad

Dit gedeelte van De Roef, slechts 125 meter lang, heeft geen fiets- en voetpad, waardoor al het verkeer over dezelfde weg moet. Hoewel het om een kort weggedeelte gaat, is de VVD van mening dat hier toch een fiets- en voetpad moet komen om het verkeer veilig uit de woonwijk te leiden.

Tweede helft van dit jaar

Het college laat weten dat de mogelijkheden hiervoor in de tweede helft van dit jaar worden onderzocht. In dit onderzoek zal ook het gedeelte ter hoogte van het hippisch centrum worden meegenomen.