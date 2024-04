Burgemeester Lichtenberg ontvangt eerste exemplaar van het boek ‘Aangesproken door glas’

15 minuten geleden

WERKENDAM • Burgemeester Egbert Lichtenberg ontving zaterdag het eerste exemplaar van het boek ‘Aangesproken door glas’ uit handen van ds. Vis.

Het rijk geïllustreerde boek vertelt aan de hand van de acht glas-in-loodramen in de Maranathakerk in Werkendam over het gebed ‘Onze Vader’. Naast de foto’s van de ramen zijn ook veel details van de ramen vergroot afgebeeld in het boek.

Veel interesse

Bij de presentatie van het boek waren zo’n veertig belangstellenden aanwezig. De uitgever van het boek Marcel Vaandrager en de fotografe Irene Damminga waren ook aanwezig.

Na de presentatie werd het boek grif gekocht door de aanwezigen en velen hadden het boek via voorinschrijving al gekocht.

Boek kopen?

Het boek is voor 9,95 euro te koop bij CIGO Stoop, boekwinkel D’ Angelot in Werkendam, de Liturgiecommissie (jos_maja@hotmail.com) en via de uitgever (info@marcelvaandrager.nl).