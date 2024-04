Buffelen in de Biesbosch? Het kan tijdens de welbekende Omloop van de Biesbosch

WERKENDAM • Ouderwets buffelen door weer en wind in de Biesbosch. Het kan op zaterdag 25 mei weer: dan staat de Omloop van de Biesbosch weer op de wieleragenda. Op vrijdag 24 mei wordt daarnaast voor de derde keer de 10 km, én dit jaar voor het eerst de 5 km, hardloopwedstrijd in samenwerking met Altena Road Runners georganiseerd.

‘De Groenen’ organiseren op zaterdag 25 mei de welbekende Omloop van de Biesbosch. Een pittige wielerwedstrijd, dwars door de Biesbosch, en een strijd tegen de elementen. Renners kunnen in verschillende categorieën starten. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.omloopvandebiesbosch.nl. Toeschouwers zijn meer dan welkom in het groene dorp voor een hapje en drankje.

Rennen door de Biesbosch

Om nog meer sportievelingen te laten genieten van de elementen en prachtige natuur van de Biesbosch, organiseren De Groenen, in samenwerking met de Altena Road Runners, wederom een hardloopwedstrijd. Deelnemers lopen de 5 km of 10 km van de wedstrijd over hetzelfde parcours als de renners een dag later doen. Check de website voor de verschillende categorieën en de mogelijkheid tot inschrijven.

Biesbosch Buffel Challenge

Ben je geen wedstrijdrenner, maar ga je een beetje uitdaging niet uit de weg? Doe dan mee aan de Biesbosch Buffel Challenge. Dit is een individuele uitdaging waarbij je rijdt op het wedstrijdparcours. Meedoen kan tussen 7 en 20 mei op een tijdstip dat het jou schikt. De beste buffels staan 25 mei op het podium.

Hoe buffel je mee?

Van dinsdag 7 tot en met maandag 20 mei rijd je de uitdaging op het wedstrijdparcours. De prestatie moet geregistreerd worden op Strava met de vermelding ‘Buffel Challenge’. Hierdoor wordt de uitdaging opgeslagen en in de uitslagenlijst gezet. Het parcours is op het Strava-segment ‘De Grote Groene Uitdaging’. Eén ronde is ruim 9 km, waarbij renners twee (Startlicentie) of vier (Amateurs) ronden kunnen rijden.

Bij alle categorieën maakt de organisatie een aparte uitslag voor dames en heren. Check de website voor meer informatie.