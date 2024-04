Zet je wekker: Roparun doorkruist Altena op tweede pinksterdag

ANDEL/SLEEUWIJK • In de vroege ochtend van tweede pinksterdag rennen veertig Roparunteams door Altena. Hier zijn twee doorkomstlocaties: de eerste is bij Curio prinsentuin Andel, de tweede in Sleeuwijk bij atletiekvereniging Altena Road Runners.

Doel van de Roparun is om zoveel mogelijk geld in te zamelen om het leven voor mensen met kanker draaglijker te maken.

De Roparun is de langste hardloopestafette ter wereld. Op de zaterdag voor Pinksteren starten honderdzestig teams in Parijs en veertig teams op Twente Airport. Op maandag finishen ze op de Rotterdamse Coolsingel na een afstand afgelegd te hebben van maar liefst 560 km.

Voor het eerst door Altena

Het is voor het eerst dat de Roparun door Altena komt. De teams op de Nederlandse route komen binnen via de Wilhelminasluis en hebben dan een doorkomst bij Curio prinsentuin Andel. Via Giessen, Rijswijk en Woudrichem loopt de route naar Sleeuwijk voor een ereronde op de atletiekbaan. Dan laten de teams Altena achter zich en gaan ze voor de laatste 55 kilometer op weg naar Rotterdam.



• De route van de Roparun door Altena met doorkomsten in Andel en Sleeuwijk.

Support hard nodig

De doorkomstlocaties zijn de plaatsen waar het publiek zich verzamelt om de teams aan te moedigen en te motiveren om vol te houden. Zeker in de laatste uren van deze monstertocht zullen ze alle support hard nodig hebben om hun avontuur te volbrengen. Op beide locaties zal van alles georganiseerd worden om de deelnemers een kippenvelmoment te bezorgen.

Twee teams uit Altena

Uit Altena doen twee teams mee aan de Roparun. Het zijn Team Altena 280 en Team 75 De Buitenbeentjes. Zij zijn al maandenlang bezig met trainen en geld inzamelen. “Kom dus zeker de lokale helden aanmoedigen”, luidt de oproep.