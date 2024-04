Al jarenlang poetsen op het Altena College: ‘Je bent hier niet ‘maar’ schoonmaakster’

1 uur geleden

Nieuws 410 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • Een middelbare school met 1200 leerlingen waar je lang moet zoeken voordat je een vuiltje op de grond tegenkomt. Het kan. Dankzij het tienkoppige vaste schoonmaakteam van het Altena College in Sleeuwijk.

Zij zijn in dienst van de school en werken gewoon overdag, tussen de leerlingen. Met ieder een eigen deel van de school om schoon te houden.

Al lang in dienst

Els Lobregt en José van Maastricht werken inmiddels respectievelijk 21 en 9 jaar bij het Altena College in Sleeuwijk.

Els werkte hiervoor bij een groot schoonmaakbedrijf. “Dan kreeg je na schooltijd twee uur de tijd om te werken en daarin moest je alles gedaan hebben. Je komt dan nooit aan wat extra’s toe. Hier kunnen we als de lessen een keer wat eerder uit zijn, zoals in een repetitieweek, even de randjes en de richeltjes meenemen”, vertelt ze.

‘s Avonds thuis

De schoonmakers werken van begin van de middag totdat de school dichtgaat. “Het is heel fijn dat je ’s avonds gewoon met je gezin samen kunt eten en dat je er ’s avonds niet meer op uit hoeft”, noemt José als voordeel.

Onderdeel van het team

José en Els zijn in dienst van de school. Els: “We zijn allemaal collega’s en kennen elkaar goed. Je bent hier niet ‘maar’ schoonmaakster, maar echt onderdeel van het team.” José vult aan: “Als er een activiteit is, zoals uitjes, zijn wij erbij. En dan mogen we ook gewoon wat eerder stoppen met werken.”

Waardevolle contacten

Ze vinden de vrijheid die het werk met zich meeneemt erg fijn. José: “Je kunt vrij flexibel je eigen werk regelen. Je krijgt een rooster, een lokaalbezetting en een aantal taken die gedaan moeten worden, maar je bepaalt zelf wat je wanneer oppakt. Ik vind het fijn dat ik al jaren dezelfde lokalen heb. Zo bouw je een band op met de docenten in jouw deel van het gebouw, dat zijn hele waardevolle contacten.”

Sowieso voelen de dames zich erg gewaardeerd. “We horen regelmatig van docenten dat ze het zo schoon vinden en ook leerlingen en ouders valt dat op.”

Nieuwe collega gezocht

Er is weinig verloop in het schoonmaakteam, dat zegt wel wat, volgens Els en José. De komende jaren gaan diverse collega’s met pensioen. Vandaar dat de school alvast op zoek gaat naar een nieuwe collega. “Alles is goed geregeld, je hebt veel vrije dagen en mag zelfs op je verjaardag vrij zijn”, somt Els op.

“Je weet altijd waar je aan toe bent, wordt niet van de ene naar de andere locatie gestuurd. Bovendien is het erg gezellig met de leerlingen. En dan is het dit jaar ook nog jubileumjaar (het Altena College bestaat 100 jaar, red.) met allemaal extra leuke activiteiten. Echt, waar heb je het nou zo goed als hier?”, vraagt Els zich hardop af.