• Rockband The Nino's.

The Nino’s treden weer op in BuBeClu met rock-, country- en folkmuziek

48 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • Rockband The Nino’s treedt zaterdag 13 april op in dorpshuis BuBeClu aan de Nijverheidsstraat 2 in Wijk en Aalburg.

Deze band bestaat uit vijf rockmuzikanten: Nino Henry op de bas, Kees Vos en Dave de Vaan op gitaar, Tonny Hussaarts achter het drumstel en zanger Andre Eggebeen.

Ze hebben eerder al opgetreden in BuBeClu en zullen deze keer opnieuw veel bekende rock-, country- en folkmuziek ten gehore brengen.

Kaarten

De grote zaal opent om 20.00 uur en het optreden van The Nino’s begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop via www.bubeclu.nl en 12,50 euro aan de deur.