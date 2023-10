Een hapje bewustzijn, iemand? AltenaWerkt gaat langs bij Schouten Europe

GIESSEN • Lokale smaakmakers, streekproducten én lekker duurzaam eten. Van 7 tot 14 oktober snijdt heel gemeente Altena het onderwerp duurzaam eten aan, tijdens Dutch Food Week Altena. En wat staat er op het menu? De maaltijd van morgen. Iets waar Schouten Europe, als voorloper van vleesvervangende producten, maar wat graag aan bijdraagt. Volgens Schouten begint de maaltijd van morgen bij ‘bewustzijn’.

Henk Schouten, oprichter van Schouten Europe, introduceerde als échte pionier de eerste vleesvervanger op de markt in 1991. In een tijd waar we nog gewoon ‘prakkies’ kenden - voor de huidige generatie beter bekend als een AGV’tje: aardappels, groente, vlees - rolden gewoon vanuit het pittoreske Giessen de eerste vleesvervangers al van de band. Zijn filosofie: ‘grondstoffen direct omzetten in voedsel voor mensen’.

Groeiende markt

Pas sinds een jaar of acht is de markt van vleesvervangers exponentieel gegroeid. “We zijn een stuk bewuster geworden van wat we eten én wat voor impact dat heeft”, aldus Mark van Noorloos, marketingmanager bij Schouten Europe. Eerst werden de producten vooral gegeten door vegetariërs, maar tegenwoordig door de zogenoemde flexitariërs: mensen die minder vaak vlees willen eten.

Net-oma’s-gehaktballen of een niet-zo-wilde-hamburger

Hoe dan ook, bij Schouten hebben ze voor ieder wat wils. Van een niet-zo-wilde-hamburger, tot net-oma’s-gehaktballetjes óf bof-stukjes-kip. Producten die ze produceren voor grotere bedrijven als Subway of Dr. Oetker. Maar je vindt ze ook gewoon in de supermarkt, zoals onder het huismerk van Albert Heijn. Ze leveren hun producten nationaal maar ook internationaal, aan wel vijftig landen! Niet gek hè, voor zo’n ‘gewoon’ bedrijf uit Giessen?

Een portie verandering

Met z’n allen moeten we duurzamer eten. Maar waar beginnen we? Sprinkhanensnacks, tofu-ijs of algensmoothies? Bij Schouten Europe geloven ze dat het allemaal begint bij bewustzijn. “Er moet een verschuiving plaatsvinden in de verhouding waarin we dierlijk en plantaardig eten. Die verandering moet sneller plaats gaan vinden dan we denken”, vertelt Mark.

Dutch Food Week Altena

Dutch Food Week Altena staat in het teken van bewustzijn creëren door middel van activiteiten die burgers aan het denken zetten. Thema’s als het belang van lokaal eten, de kracht van ‘gezonde grond’ én circulaire voedselsystemen komen aan bod. Benieuwd naar wat er op het menu staat van 7 tot 14 oktober? De maaltijd van morgen in ieder geval, maar nog véél meer activiteiten. Ontdek alle activiteiten binnen de regio op www.dutchfoodweek.nl.

Over AltenaWerkt

Dit is een artikel van AltenaWerkt, een lokaal vacatureplatform.