Na ruim 60 jaar staat familie Biekens niet meer op de markt: 'We gaan dit niet nog tien jaar volhouden'

WIJK EN AALBURG • Biekens Groenten en Fruit uit Elshout stopt na ruim 60 jaar op de markt te hebben gestaan. Iedere dinsdag bediende deze familie de klanten op de markt in Wijk en Aalburg.

Die markt ging van start begin jaren ’70 van de vorige eeuw en mag zich verheugen in een wekelijks grote belangstelling. Op andere dagen staat de groente- en fruitkraam van de familie Biekens opgesteld in Waalwijk, Oisterwijk en Drunen. De trouwe klanten zullen vanaf september de vertrouwde gezichten van Joan, Karin en Ineke (medewerkster) missen.

‘Had graag boer willen zijn’

Vader Jo, inmiddels 89 jaar, ventte vanaf 1960 zijn deels zelf geteelde groenten in Oudheusden. Vanuit zijn woonplaats Elshout was die locatie relatief dichtbij. In de kamer in zorglocatie De Zandley in Drunen vertelt hij: “Toen daar later de markten bijkwamen, was dat voor mij een stuk gemakkelijker. De klanten kwamen de groentes en het fruit bij de kraam halen en op de markt was het boter bij de vis. Halen en betalen dus. Samen met mijn vrouw Sjaan en broer Willy hebben we altijd genoten van het contact met de mensen.”

“Of ik altijd groenteman had willen worden? Eerlijk gezegd had ik graag boer willen zijn, maar het liep anders. We kregen vier kinderen, drie jongens en een meisje. Onze zoon Joan is vanaf 1983 met ons meegegaan naar de markten en uiteindelijk heeft hij samen met zijn vrouw Karin het marktleven van ons overgenomen. Kijk, hier heb ik een krantenknipsel uit 1993 waar ik door toenmalig burgemeester Breeveld gehuldigd werd omdat ik vanaf de start van de Drunense markt aldaar mijn waren heb aangeprezen.”

Versheid

Joan neemt het gesprek over. Hij kijkt terug op veertig jaar keihard werken, samen met zijn echtgenote Karin en diverse personeelsleden. “Wat hebben we met zijn allen hard gewerkt, ’s morgens al heel vroeg uit de veren, eerst groenten snijden en verpakken en daarna naar de markt. Door de jaren heen hebben we een mooie, gezellige en vaste klantenkring opgebouwd.”

“Wij kopen onze spullen enerzijds op de veiling en bij grossiers maar anderzijds zoveel mogelijk rechtstreeks bij tuinders, het liefst in de regio. Die strategie zorgt voor een optimale inkoop zoals super verse producten. Doordat ik ervoor kies om zelf naar de telers te gaan, kost dat fors meer tijd dan alles inkopen bij één grossier.”

Karin vult aan: “We hebben ook jarenlang gesneden groentes aan de horeca geleverd maar op een gegeven moment slokte dat zoveel tijd op dat we daar een paar jaar geleden mee gestopt zijn. Voor de markten blijven we echter tot ons afscheid snijden. Misschien leuk om te vertellen: we hebben jarenlang iedere week voor een grote groentesnijder rode bieten gekookt. Per week hebben we destijds maar liefst zo’n 4.500 kilo bieten gekookt”.

Corona

In zijn algemeenheid hebben markten het in de voorbije jaren niet gemakkelijk gehad. De huisvrouw die alle dagen thuis was, bestaat bijna niet meer. Ook Joan en Karin zagen dat veel moeders met nog jonge, niet schoolgaande kinderen, aan de kraam kwamen alsmede de 50-plussers die wat vaker thuis zijn.

“Corona heeft de markt echter goed gedaan. Terwijl veel winkels dicht moesten, mochten de supermarkt en weekmarkt gewoon open blijven. Velen moesten noodgedwongen thuis werken en zagen een bezoekje aan de markt als een uitje. Het werd drukker en drukker bij onze kraam en dat is voor zeker 80 procent zo gebleven”, aldus het echtpaar.

Waarom stoppen?

Met het einde van de marktkraam in zicht is het een logische vraag: waarom gaan jullie stoppen? Joan: “De manier waarop wij altijd gewerkt hebben, betekent veel op pad zijn, veel uren maken en hard sjouwen. Ik ben nu bijna 58 jaar en merk aan mijn lichaam dat ik dit werk niet nog tien jaar ga volhouden. Je gaat nadenken en komt samen tot de conclusie dat er meer in het leven is dan hard werken.”

“Na 40 jaar op de markt te hebben gestaan, is stoppen een weloverwogen besluit. Wie in mijn hart kijkt ziet daar pijn want dit vak heb ik altijd geweldig mooi gevonden. De gezelligheid gaan we missen. Het contact met de klanten vonden we altijd heel plezierig”.

Door weer en wind

Kent het leven op de markt alleen maar positiviteit? Zowel Biekens senior als junior wijzen slechts één item aan dat minder leuk is. Het weer kan wel eens flink tegenzitten. Het is iets waar je geen invloed op hebt maar wat de toeloop op de markt wel degelijk kan beïnvloeden.”

“Helemaal stoppen met werken is niet wat ze gaan doen, maar er zal voor Joan en Karin vast wel een wat rustiger baan te vinden zijn. Wellicht komt er ook wat meer ruimte in de levens van de familie Biekens voor hobby’s. Karin sport en leest graag. Joan rijdt met plezier motor en ment zijn paardje met enthousiasme door de duinen. “Wij zwaaien begin september de klanten uit met een groot woord van dank voor het in ons gestelde vertrouwen. We gaan jullie missen!”

