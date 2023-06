EHBO Veen strijdt voor behoud van EHBO-verenigingen in Altena: ‘Het besef ontbreekt’

VEEN • Veel EHBO-verenigingen hebben het moeilijk. De leden verouderen, er is weinig aanwas van jongeren en financieel is het lastig om rond te komen. EHBO Veen voorzag deze problemen begin 2022 ook en wist op tijd het tij te keren. Ze maken zich echter zorgen om andere verenigingen in de regio en willen daarom meer maatschappelijk bewustzijn creëren over het belang van EHBO-verenigingen.

Ankie Straathof, bestuurslid van EHBO Veen, benadrukt het risico van het verdwijnen van EHBO-verenigingen in Altena. “Met een grote gemeente wordt het aanvoeren van hulp complexer. Als EHBO-verenigingen verdwijnen, neemt het risico toe omdat directe hulp niet meer beschikbaar is. EHBO’ers bieden jaarlijks vaak hulp bij noodsituaties, iets waar de meeste mensen niet bij stilstaan”, stelt Straathof.

Problemen achter de deur

Hoewel er op het eerste gezicht nog veel actieve EHBO-verenigingen in Altena lijken te zijn, waarschuwt Martien Noorloos, ook een bestuurslid van EHBO Veen, voor problemen die zich achter de deuren afspelen.

“Bij sommige verenigingen is de situatie al zo dat alleen het bestuur aanwezig is tijdens cursusavonden. Hierdoor overwegen sommigen om zich op te heffen. Het klinkt zwart-wit, maar zo is het wel. Financiële problemen spelen hierbij ook een rol. Je hebt leden nodig om aanwezig te kunnen zijn bij evenementen. Als je geen leden hebt, ontvang je geen inkomsten. Daarnaast mis je dan ook de contributie die leden betalen.”

Besef ontbreekt

In de maatschappij lijkt soms het besef te ontbreken dat EHBO-verenigingen afhankelijk zijn van inkomsten uit evenementen. “Mensen reageren vaak verbaasd als we een vergoeding vragen voor onze diensten”, vertelt Martien.

Straathof voegt eraan toe: “We krijgen nu veelal een standaardtarief van tien euro per persoon per uur. Dat is inclusief de kosten voor materialen en reizen. Als vereniging wil je deze vergoedingen grotendeels aan de leden betalen die zich inzetten.”

Maar deze inkomsten zijn ook nodig om de vereniging draaiende te houden, leden op te leiden en bijvoorbeeld een AED en AED-pop aan te schaffen. “Zo’n pop kost al snel meer dan 1000 euro en een AED is ook niet goedkoop, Daar moet je reserveringen voor opbouwen. De waardering voor die inzet is dus veel te laag”, zegt Straathof.

Meer ondersteuning nodig

Volgens het bestuur van EHBO Veen moeten organisatoren van evenementen en de gemeente Altena overwegen om meer financiële ondersteuning te bieden, zoals hogere uurtarieven en subsidies, om EHBO-verenigingen in stand te houden.

“Als er geen EHBO-verenigingen meer zijn, moeten zij dure professionals van buiten de dorpen inschakelen”, zegt Noorloos.

Niet alleen financieel, maar ook qua profilering hoopt EHBO Veen op meer steun vanuit de gemeente. “Om ervoor te zorgen dat er meer jonge leden bij de verenigingen komen en dat meer mensen getraind worden in eerste hulp.”

Ook zelf aan de slag

Om toekomstbestendig te blijven, kijkt EHBO Veen niet alleen naar externe hulp. Begin 2022 is de vereniging begonnen met het vergroten van hun zichtbaarheid via posters, demonstraties en social media.

Eric Haar, secretaris en trainer bij EHBO Veen, geeft nu ook trainingen aan spelers, begeleiders en trainers bij Achilles Veen, wat bijdraagt aan de zichtbaarheid. “Met deze trainingen slaan we twee vliegen in één klap”, zegt hij. “We hopen niet alleen nieuwe leden aan te trekken, maar vinden het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat te doen bij een hartstilstand of ongeval.”

Door meer zichtbaarheid heeft EHBO Veen het aantal leden weten te laten groeien van 25 naar 36. Gezien de hogere gemiddelde leeftijd is de vereniging echter nog steeds bezorgd over de toekomst. “We blijven hopen op meer jonge leden.”

Andere verenigingen helpen

EHBO Veen hoopt andere EHBO-verenigingen die het moeilijk hebben te kunnen helpen door hen te informeren over hun eigen ontwikkelingen.

“Het is niet onze missie om alle EHBO-verenigingen te redden, maar we hopen wel dat er een goed dekkend EHBO-netwerk in Altena blijft bestaan. Waar mogelijk willen we ons steentje bijdragen en tegelijkertijd hopen we op hulp vanuit de gemeente”, besluit Martien.