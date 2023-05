Foto’s

Modelbouwvereniging Replica steelt de show op geslaagde Aelse Dag

ANDEL • Op de jaarlijkse Aelse Dag heerste er weer een ouderwetse gezelligheid, met een stralende zon aan een strakblauwe lucht. Vanaf 08.00 uur waren de deelnemers al druk bezig met het inrichten van hun kraampjes. De allereerste kraamhouder was zelfs al om 06.00 uur ‘s ochtends aanwezig, enthousiast om zijn producten tentoon te stellen.

Langzaam maar zeker begon ook het plein bij de Romboutstoren vol te lopen. Verkopers zochten naar een geschikte plek om hun kleedjes uit te spreiden of hun auto’s te parkeren, om vervolgens hun waren uit te stallen. Ondertussen waren ook de eerste bezoekers al vroeg aanwezig, ruim voor 09.00 uur, terwijl de markt officieel pas om 10.00 uur zou beginnen.

Dit jaar waren er meer deelnemers aan de jaarmarkt dan vorig jaar, wat zorgde voor een levendige sfeer. Alle kramen waren opgesteld rondom een gezellig terras aan de voet van de Romboutstoren. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen en deden inkopen op de warenmarkt. Wie op tijd was, kon zelfs nog wat heerlijke aardbeien scoren. Iets verderop, op de rommelmarkt, werd er druk gesnuffeld om een leuke vondst te doen.

Een van de hoogtepunten van de dag was de demonstratie door Modelbouwvereniging Replica uit Werkendam, waarbij op afstand bestuurbare miniatuurvrachtwagens en -schepen werden getoond. Voor de kinderen was er een speciaal hoekje ingericht bij het terras, waar ze zich konden uitleven op een springkussen. Daarnaast konden ze zich laten schminken en grabbelen in een grabbeljurk, wat voor veel plezier zorgde.

Natuurlijk was er ook volop gelegenheid om te genieten van een kopje koffie of thee met een stuk appeltaart, een verfrissend drankje, een wijntje of een biertje. Er waren kraampjes met heerlijke wafels, smoothies en tosti’s, en de geur van de BBQ-stand met broodjes worst en hamburgers vulde de lucht. Om 16.00 uur opende er zelfs een extra BBQ met overheerlijke saté. Voor iedereen was er gelegenheid om te blijven eten, niemand hoefde naar huis. Het was wederom een dag vol gezelligheid.

Tijdens de Aelse Dag vond ook de trekking van de verloting van Andels Fanfare Corps plaats. De uitslag van de trekking was als volgt: De eerste prijs viel op lotnummer 0091, de tweede prijs viel op lotnummer 0511, de derde prijs viel op lotnummer 1715 en de vierde prijs viel op lotnummer 1525.