Leerlingen van BS De Regenboog in Nieuwendijk volgen les over de dode hoek

57 minuten geleden

NIEUWENDIJK • Leerlingen van BS De Regenboog in Nieuwendijk hebben het lesprogramma ‘Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek’ gevolgd, om kennis te maken met de gevarenzones rondom een vrachtwagen.

Het programma wordt verzorgd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) en is er op gericht kinderen bewust te maken over de gevaren van grote voertuigen.

Drie meter afstand

Instructeur en vrachtwagenchauffeur Corina Hamer van TLN geeft de kinderen handige tips mee. “Blijf rechts en probeer altijd ruim achter de grote voertuigen te blijven”, vertelt ze de leerlingen. “Dat is nodig omdat vanuit de cabine niet alles te zien is achter het stuur. Houd daarom minstens drie meter afstand tot de vrachtwagen.”



Bewust maken

Met de training wil TLN en VVN kinderen bewust maken van de gevaren van de dode hoek. Kinderen mogen zelf ook plaatsnemen in de cabine om het beperkte zichtveld te ervaren. Spiegels en camera’s maken de dode hoeken kleiner, maar lossen het probleem niet helemaal op. Daarom is voorlichting van levensbelang, vooral voor jonge verkeersdeelnemers.



Instructeur Corina geeft de kinderen daarom advies waar ze goed zichtbaar zijn voor de vrachtwagenchauffeur en hoe ze het beste kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer.

Uniek lesproject

‘Veilig op Weg! Blijf uit de dodehoek’ is het grootste dode hoek lesprogramma in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo’n 1500 basisscholen bezocht.