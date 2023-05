Marianne Vos verrast Froukje van Heusden op ‘saaie dag’: samen onthullen ze WK-tafeltje

WIJK EN AALBURG • "Vandaag wordt een saaie dag", zei Froukje van Heusden vrijdagochtend tegen haar moeder, vlak voordat ze naar school vertrok. Saai werd het echter allerminst voor de leerling van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Ineens stond Marianne Vos, misschien wel de beste Nederlandse wielrenster ooit, midden in het klaslokaal waar Froukje les kreeg. Uit haar handen ontving ze de Marianne Vos-prijs.

Deze prijs wordt normaliter jaarlijks uitgereikt aan een leerling van het Willem van Oranje College die zich op een positieve manier heeft onderscheiden. Vanwege de coronapandemie was de laatste uitreiking echter in 2019. Froukje zat toen nog niet op ‘het Willem’, waardoor ze toch even verbaasd opkeek wat er nu allemaal gebeurde.

‘Voorbeeldleerling’

De leerling uit klas 3BB heeft op jonge leeftijd leukemie gehad. Ze was nog maar twee jaar oud toen de ziekte geconstateerd werd. Veel tegenslagen volgden, maar bijzonder is de positiviteit waarmee de jonge inwoonster van Zuilichem in het leven staat. Docent Henk van Noorloos, die later ook nog verrast werd, noemt Froukje een voorbeeldleerling. "Ze is ontzettend positief, een enorme doorzetter en altijd bereid om anderen te helpen", is hij lovend. De ouders van Froukje, die deze ochtend ook naar school gekomen waren om bij de verrassing aanwezig te zijn, bevestigen het beeld dat Henk schetst.

Onderlinge wedstrijd

Nadat Froukje de prijs uit handen van Marianne Vos kreeg, stond hun nog een gezamenlijke taak te wachten. "Bij wie zit het glas het meest halfvol?", vroeg Van Noorloos zich af. Marianne staat immers ook bekend als een enorme positivo. In een onderlinge wedstrijd, waarbij het de bedoeling was om zo nauwkeurig mogelijk tien halve glazen water in een kan te gieten, kwam Froukje als winnaar uit de bus. Het verschil met Marianne was miniem. Froukje zat één gram water dichterbij het vooraf berekende gewicht aan water, dat gelijk zou moeten staan aan tien halfvolle glazen.

Ook Van Noorloos verrast

In de docentenkamer mocht Froukje vervolgens haar prijs laten zien aan de pauzerende leraren. Hier werd ook Henk van Noorloos in het zonnetje gezet, omdat hij over enkele maanden met pensioen gaat. Van Noorloos is de bedenker van de Marianne Vos-prijs en hij heeft ook de bankjes en tafels gemaakt die in Altena zijn geplaatst ter ere van wereldtitels van de wielrenster. Na een toespraak van locatiedirecteur Arie van Vuuren ontving daarom ook Van Noorloos de Marianne Vos-prijs uit handen van de naamgever aan de prijs.

Onthulling van tafel

Na de festiviteiten in school vertrokken Marianne en Froukje en haar familie naar Andel. Bovenaan de Hoge Maasdijk staat sinds medio 2022 een tafeltje, dat de gemeente Altena aan Marianne Vos heeft geschonken naar aanleiding van haar wereldtitel veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Hoewel de wielrenster, die een tijd lang in Babyloniënbroek gewoond heeft, vorig jaar in Wijk en Aalburg al gehuldigd is voor deze titel, was het tafeltje nog niet eerder officieel onthuld.

Het tafelblad is ontworpen door Ilse de Fijter, die helaas niet bij de onthulling aanwezig kon zijn.

Toen de tafel was uitgepakt, bleek er een behoorlijke laag zand op het blad te liggen. Gelukkig had Van Noorloos een emmer water en een handbezem meegenomen, waarmee Marianne en Froukje het zand van de tafel konden verwijderen. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van wethouder Shah Sheikkariem, die kort daarvoor Marianne nog had toegesproken.

De wielrenster gaf aan blij te zijn met de locatie van het tafeltje. “Het staat langs een prachtige fietsroute.” Inmiddels staan er zeven bankjes en twee tafeltjes in Altena, die steeds geplaatst zijn na het behalen van een wereldtitel. Op de vraag of er nog een tafeltje bijkomt zegt Marianne: “Ik heb voor twee jaar bijgetekend, dus wie weet. Het zal niet makkelijk worden, maar ik ga er mijn uiterste best voor doen.”

Er staan nog een aantal tafeltjes gereed op de zolder van het Willem van Oranje College, dus laat die wereldtitels maar komen.