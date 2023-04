160 mensen gezocht voor onderzoek: welke eetgewoonten passen bij inwoners van Altena?

ma 27 mrt. 2023, 11:15

ALTENA • Welke eetgewoonten en voedingsmiddelen passen bij inwoners van de gemeente Altena? Dat is de vraag die centraal staat bij het consumentenonderzoek dat vereniging Green Protein Alliance, in samenwerking met Wageningen University & Research, in Altena uitvoert. Voor het onderzoek worden 160 mensen gezocht, die deel zullen nemen aan verschillende activiteiten.

Het doel van het onderzoek is uiteindelijk om inwoners van Altena bekend te maken met een eetpatroon waar meer variatie inzit en dat goed is voor gezondheid en het milieu. In 2022 en 2023 worden als onderdeel van de gebiedspilot CHIEF verschillende interventies uitgevoerd in Altena. Dit onderzoek is één van de interventies die gedaan worden. CHIEF is een initiatief van vereniging Green Protein Alliance.

Begin van CHIEF

Het idee voor CHIEF is in 2018 ontstaan tijdens een bijeenkomst van de vereniging, een zogenoemd politiek GPA-café, bij Nieuwspoort in Den Haag. Op deze bijeenkomst werd besproken wat er nodig zou zijn om de eiwittransitie te versnellen. Geopperd werd om in een afgebakend gebied proefondervindelijk te onderzoeken wat hiervoor nodig is.

Henk Schouten, eigenaar van Schouten Europe uit Giessen, gaf aan dat hij Altena als een kansrijk gebied zag voor dit experiment. Zo ontstond na verloop van tijd de gebiedspilot CHIEF, waarbij met interventies inwoners van Altena gestimuleerd worden vaker een plantaardige voedselkeuze te maken. Dit heeft als doel het herstellen van een gezonde balans van 50 procent dierlijke en 50 procent plantaardige eiwitten in het voedselpatroon. Dit hoeft niet met alleen vlees- of zuivelvervangers bereikt te worden, maar kan ook door het eten van bijvoorbeeld peulvruchten, noten, paddenstoelen of zeewier.

De afgelopen maanden zijn er in het kader van de gebiedspilot al verschillende interventies geweest in Altena. Zo werd op het Altena College in Sleeuwijk de kantine voor een week overgenomen en werden er proeverijen gehouden in supermarkten.

Intrinsiek motiveren

De ambitie van Green Protein Alliance is om consumenten intrinsiek te motiveren een andere voedselkeuze te maken, wat een behoorlijke uitdaging is. “Mensen worden onbewust verleid tot het maken van bepaalde keuzes in een supermarkt”, vertelt Marianne Karstens, medeoprichter van Green Protein Alliance.

“Dat werkt heel effectief en zou ook met plantaardige p­roducten kunnen. Dit is echter geen bestendige keuze, want als de prikkel om het product te kiezen wegvalt – bijvoorbeeld een kortingsactie of een product op ooghoogte – kiezen mensen automatisch weer voor een product dat ze gewend zijn.” Hierom wil men mensen stimuleren om vaker een bewuste plantaardige keuze te maken.

Consumentenonderzoek

Middels het consumentenonderzoek wil men erachter komen wat ervoor nodig is om mensen deze keuze bewust te laten maken. Voor het onderzoek worden 160 mensen gezocht, die allemaal uit verschillende huishoudens komen. Vegetariërs en veganisten kunnen niet deelnemen. “Het onderzoek richt zich namelijk op mensen die ervoor open staan minder vlees, vis of zuivel te eten, maar deze dierlijke producten wel (in meer of minder mate) eten”, aldus Karstens.

Van deelnemers wordt verlangd dat zij vijf korte vragenlijsten (tien minuten), en twee langere vragenlijsten (twintig minuten) invullen. Daarnaast mogen zij meedoen met vier activiteiten op een locatie in de gemeente Altena. Dit zijn een supermarktsafari, inspiratieavond, het volgen van een routekaart met lokale eetgelegenheden en een evaluatiegesprek met mededeelnemers.

Ook opdrachten vanuit huis

Ook vanuit huis gaan deelnemers aan de slag met vier activiteiten, namelijk het volgen van een online informatieavond, het bereiden van een maaltijd box voor vrienden/familie, een proeverij van verschillende producten en een online kookworkshop. Voor hun inzet krijgen deelnemers een beloning ter waarde van 100 euro.

Via www.chief-altena.nl kan de eerste vragenlijst voor deelname aan het onderzoek worden ingevuld. Hierna krijg je te horen of je in aanmerking komt voor deelname.