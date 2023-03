Almbouw-eigenaar René Mooy slaat eerste paal van nieuw pand: ‘Moet een visitekaartje worden’

GIESSEN • Almbouw-eigenaar René Mooy sloeg vrijdagmiddag de eerste paal van het nieuwe pand in de grond.

Dit feestelijke moment werd samen met familie, medewerkers, vrienden en bouwpartners gevierd. “We zijn uit ons pand gegroeid. Daarom gaan we naast ons huidige pand een nieuw bedrijfspand bouwen. Daarnaast willen we graag laten zien wat we in huis hebben en moet het nieuwe pand ook een visitekaartje worden”, vertelt René.

Verschillende elementen

De plannen liggen er al een paar jaar, maar het kwam er elke keer niet van. “Alle mogelijkheden op het gebied van kantoor- en loodsbouw gaan we laten zien in het nieuwe pand. We gaan werken met staal, beton, steen en hout. Al die elementen komen terug in ons nieuwe pand, zowel binnen als buiten”, zegt René.

“De loods gaan we flink uitbreiden, zodat we prefab woningen kunnen voorbereiden in onze eigen werkplaats. Dit zorgt ervoor dat de tijd op de bouwplaats korter wordt.”

Duurzaam gebouw

Almbouw investeert met de bouw van het nieuwe pand ook meteen in duurzaamheid. Het pand wordt een lichtend voorbeeld op dit gebied. “We gaan met regenwater de toiletten spoelen, er komen zonnepanelen op het dak, er komt een speciaal verwarmingssysteem in het pand en er wordt gebruik gemaakt van slimme verlichting”, licht René toe.

De nieuwbouw wordt waarschijnlijk eind 2023/begin 2024 opgeleverd.