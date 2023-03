Elf fietspaden in Altena krijgen een naam: Kattendijk wordt als eerste onthuld

8 minuten geleden

Algemeen 45 keer gelezen

ALTENA • Elf fietspaden in de gemeente Altena krijgen vanaf vrijdag 24 maart een naam. Op deze manier kunnen hulpdiensten de locatie bij een calamiteit sneller vinden. Bij alle elf fietspaden die nu een naam toegekend hebben gekregen, komen straatnaamborden te staan.

De start van het plaatsen van de straatnaamborden is op vrijdag 24 maart aan de Kattendijk in Wijk en Aalburg. Dit is het vrijliggende fietspad over de dijk tussen de brug over het Heusdens Kanaal (Daailandse brug) en de brug over de Bergsche Maas (Heusdense brug). De naam is bedacht door Jacob Vos uit Wijk en Aalburg.

Kattendijk

Tot de aanleg van de Bergsche Maas was er een dijk. Die vormde de scheiding tussen Aalburg en Heesbeen. Op de kadastrale kaart van 1832 aangeduid als ‘Klein Katten Dykje’.

182 suggesties

85 inwoners hebben meegedacht over de straatnamen. In totaal zijn 182 suggesties ingezonden. De Commissie Naamgeving heeft het college van burgemeester en wethouders geadviseerd. Zij heeft de 182 ingediende suggesties bekeken en bij de advisering gezocht naar namen die passen bij de ligging van het betreffende fietspad in relatie tot de omgeving, of een connectie hebben met de geschiedenis.