Team ‘Voor V1 bij1’ bezorgt senioren gezellige middag met pannenkoeken, bingo en muziek

di 21 mrt. 2023, 17:10

Algemeen 97 keer gelezen

VEEN • De tweede dorpsquiz in Veen begint langzaam op stoom te komen. De kick-off was in januari in de feesttent van Achilles Veen. De grote quizavond wordt gehouden op vrijdag 21 april.

In januari kregen alle zestien teams de opdracht om voor 21 april een activiteit te organiseren, waarin het team iets voor een ander kon betekenen. Team V1 bij1 (Voor Veen bijeen) is een team dat bestaat uit een gemêleerd gezelschap van nieuwe en oude Veners, vrienden en familieleden.

Bingo en muziek

Dit team organiseerde afgelopen zaterdag een gezellige bijeenkomst voor de bewoners van De Vlaeshoff, De Venehof en de nabijgelegen seniorenappartementen. Vanaf het middaguur werden er heerlijke pannenkoeken geserveerd en vervolgens drie rondjes bingo gespeeld. Tussendoor kon iedereen meezingen met de oud-Hollandse liedjes die Jan van den Bogaard op de gitaar begeleidde. Er was zelfs ook een teamlied gecomponeerd wat uit volle borst meegezongen werd.

De middag was een groot succes, waarbij de aanwezige bewoners graag een vervolg zouden zien op deze gezellige bijeenkomst. Ze hoeven echter niet lang te wachten, want volgende week organiseert een ander team een gezellige koormiddag.