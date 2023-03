Iemand bedanken, feliciteren of een hart onder de riem steken? Plaats gratis een bericht in Het Kontakt

wo 8 mrt. 2023, 16:50

ALTENA • Wil jij iemand feliciteren, bedanken, een hart onder de riem steken of in het zonnetje zetten? Plaats dan gratis een lief berichtje in onze krant.

Vanaf heden krijgen alle inwoners van Altena de mogelijkheid om gratis een berichtje, gericht aan een ander, in Het Kontakt Altena te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld leuk zijn wanneer iemand je geholpen heeft met klussen, je ouders een huwelijksjubileum vieren, één van je naasten jarig is, of je kind geslaagd is voor zijn/haar zwemdiploma of rijbewijs.

De inhoud van het berichtje mag je helemaal zelf bedenken, ook is het mogelijk om gratis een foto erbij te plaatsen.

Insturen

Je kunt kiezen in welk formaat je het berichtje wilt plaatsen: klein (60 x 30 mm), middel (60 x 47 mm), of groot (60 x 96 mm, met fotoruimte). Stuur je tekst en/of foto naar: liefbericht@kmp.nl. Vermeld daarbij het gekozen formaat.

Alleen voor particulieren

Bedrijven zijn uitgesloten van deze gratis deelname. Deze rubriek is alleen voor particulieren. Ook nemen we geen officiële familieberichten (rouw- en dankberichten) op in deze rubriek. Deze kunnen echter tegen een scherp tarief van 0,71 euro per mm geplaatst worden. Een 1 kolom 100 kost dan bijvoorbeeld 71,00 euro, excl. BTW.