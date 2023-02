Oproep tot deelname aan lokale politiek: ‘Via ons netwerk kunnen we invloed uitoefenen’

zo 5 feb 2023, 17:36

ALTENA • Marc Pullen en Eric Dorrestijn, bestuursleden van VVD Altena, doen een oproep aan inwoners van Altena. Ze hopen dat meer mensen zich gaan interesseren in de politiek en ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij een lokale afdeling van een landelijke politieke partij.

Marc Pullen, geboren en getogen in Rijswijk, en Eric Dorrestijn, thans woonachtig in Genderen, zijn al jarenlang actief in de politiek. Beiden zijn echte liberalen en bestuurslid van VVD Altena. Deze partij doet de laatste tijd extra zijn best om in de haarvaten van de samenleving terecht te komen, vertellen Pullen en Dorrestijn.

Zo maakt de fractie bijvoorbeeld rondgang bij dorpsraden en ondernemersverenigingen en zijn afvaardigingen van de partij aanwezig bij evenementen. Ook heeft de partij aan raadsleden de opdracht gegeven om hun voelhorens nog meer uit te steken. Op deze manier wil de partij van de inwoners van Altena horen wat er speelt in de samenleving, in de hoop iets voor de mensen te kunnen betekenen.

Onvrede

Deze werkwijze is overigens niet iets unieks. Ook andere politieke partijen in Altena brengen regelmatig bezoeken aan kernen, instellingen en verenigingen. Dat VVD Altena hier nu extra op wil inzetten, heeft te maken met de onvrede die er bij burgers heerst en het afnemende vertrouwen in de politiek. De onvrede wordt mede veroorzaakt door de koers die het kabinet in Den Haag vaart. Hier heeft de VVD, als grootste regeringspartij, ook een rol in.

VVD Altena denkt hier iets in te kunnen betekenen. “Veel mensen denken dat je weinig hebt aan deelname aan een lokale politieke partij, maar het tegenovergestelde is waar”, stelt Pullen. “Via ons netwerk kunnen we invloed uitoefenen op het landelijke beleid en zorgen die lokaal spelen delen met de provincie en Den Haag.”

Als voorbeeld noemen de bestuursleden een bijeenkomst die VVD Altena eind vorig jaar organiseerde op Kasteel Dussen. Thom van Campen (Tweede Kamerlid van de VVD) en Eric Wetzels (voorzitter van het hoofdbestuur van de VVD) waren uitgenodigd om in gesprek te gaan met de leden van VVD Altena. “Het mooie van het gesprek was dat er een open dialoog plaatsvond en we als lokale afdeling bepaalde kwesties aan de kaak hebben kunnen stellen, zoals druk op de woningmarkt in Altena”, vertelt Pullen.

“Dit onderscheid de lokale afdelingen van de lokale partijen. Naast dat deze afdelingen goed weten wat er in de samenleving speelt, hebben ze ook een landelijk netwerk”, stelt Dorrestijn.

Pullen en Dorrestijn denken tevens dat door meer betrokkenheid van burgers bij de politiek, de kloof tussen beide gedicht en het vertrouwen in de politiek hersteld kan worden. “Mensen zullen zich dan meer gehoord voelen.”

‘Zie de voordelen niet’

Philip den Haan van AltenaLokaal, de grootste lokale partij van Altena, kan zich niet helemaal vinden in het onderscheid dat de VVD-bestuurders maken tussen de lokale afdelingen en lokale partijen. “Het klopt dat afdelingen van landelijke partijen lijnen naar de provincie en Den Haag hebben lopen, maar ik zie de voordelen er nog niet van in”, stelt hij.

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik onlangs, toen het over de nieuwe openbaar vervoer concessie ging, de vertegenwoordiging van Progressief Altena in de provincie wel voor de belangen van Altena zag opkomen. Maar verder zie ik nog weinig terug van dit netwerk.”

Den Haan laat weten dat AltenaLokaal via Lokaal Brabant een stem richting de provincie heeft, maar geeft ook aan vooral veel lokaal op te willen lossen. “Daar zijn we sterk in: wat lokaal is, moet lokaal blijven.”

De voorman van AltenaLokaal benadrukt overigens waardering te hebben voor de inzet van de landelijke partijen voor Altena, maar noemt de door Pullen en Dorrestijn aangedragen voordelen van het hebben van een landelijk netwerk ‘een verkooppraatje’. “Vooralsnog halen de lokale afdelingen weinig resultaat uit het netwerk dat ze hebben.”