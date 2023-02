Gemeente Altena verleent vergunning voor huisvesting van 274 arbeidsmigranten in Andel

wo 1 feb 2023, 15:36

Algemeen 219 keer gelezen

ANDEL • Orchideeënkwekerij Butterfly Orchids uit Andel mag de huisvesting voor 274 arbeidsmigranten gaan realiseren. ‘Na een zorgvuldige afweging van alle belangen, heeft het college van B&W van Altena de gevraagde omgevingsvergunning verleend’, laat de gemeente weten.

Door het verlenen van de omgevingsvergunning mag de ondernemer zijn kassencomplex uitbreiden en is de huisvesting voor maximaal 274 arbeidsmigranten op eigen terrein mogelijk gemaakt.

Voorwaarden

Aan de verleende vergunning zitten wel enkele voorwaarden vast. In de vergunning is bijvoorbeeld opgenomen dat de huisvesting pas in gebruik mag worden genomen op het moment dat de ondernemer deze nodig heeft voor werkzaamheden in zijn eigen bedrijf. Ook moet de bouw van zowel de huisvesting als de kassen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning gereed zijn.

Ook sluit de gemeente een prestatieovereenkomst met de ondernemer en wordt er een maatschappelijke impactanalyse uitgevoerd. In de prestatieovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over het vrijmaken van bestaande woningen in Andel voor reguliere huisvesting. Ook worden er afspraken gemaakt over het beheer van de locatie aan de Middenweg, een adequate gezondheidszorg, de duur van het verblijf van arbeidsmigranten na het beëindigen van het arbeidscontract, het voorkomen van overlast en het instellen van een meldpunt voor klachten.

Maatschappelijke impact

Uit de maatschappelijke impactanalyse, die wordt opgesteld na gespreken met de inwoners van Andel, zullen aanbevelingen volgen over de maatschappelijke impact. Het college spreekt de intentie uit om de aanbevelingen op te volgen en zal daarbij in de prestatieovereenkomst afspraken maken met de ondernemer.

Het college is van mening dat met het verstrekken van de vergunning en de bijbehorende afspraken en maatregelen, recht wordt gedaan aan alle belangen.

Vergunning niet zomaar verleend

”De verlening van deze vergunning kent een lange weg van afwegen van belangen van zowel de ondernemer als de inwoners van Andel”, stelt wethouder Shah Sheikkariem. “We hebben gedegen en gedetailleerd onderzoek uitgevoerd dat hoort bij een aanvraag met een dergelijke impact op de omgeving. Als college hebben we ook zorgvuldig gekeken naar de belangen van onze inwoners in Andel. De vergunning wordt dan ook niet zomaar verleend. De ondernemer mag nu zijn bedrijf uitbreiden en arbeidsmigranten huisvesten op eigen terrein en zijn bedrijf laten groeien.”

Eén van de belangrijkste zorgen van de inwoners van Andel was dat de arbeidsmigranten veel eerder naar Andel zouden komen, dan dat zij nodig zijn voor het werk aan en in de kassen. “We hebben een bepaling opgenomen in de vergunning die dit voorkomt”, zegt Sheikkariem. “Daarnaast laten we een maatschappelijke impactanalyse uitvoeren, waarbij zowel wij alsook de ondernemer nadrukkelijk de intentie heeft uitgesproken de aanbevelingen op te volgen. Wij verwachten dat met deze aanvullingen op de verleende vergunning, de inwoners van Andel en de ondernemer op een goede en fijne manier samen kunnen wonen en werken in Andel.”