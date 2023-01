Gemeenten nemen maatregelen om langere wachttijden huishoudelijke hulp te beperken

ma 30 jan 2023

ALTENA • De gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg slaan de handen ineen om de wachtlijsten voor huishoudelijke hulp tot een minimum te beperken.

Aanbieders van huishoudelijke hulp hebben te maken met personeelstekorten. Dit is een landelijk probleem. Hierdoor ontstaan langere wachttijden voor inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben. Zorgaanbieders doen er alles aan om nieuw personeel te werven, maar kunnen ook geen ijzer met handen breken.

Daarom zijn de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg met de verschillende dienstverleners in gesprek gegaan om in goed overleg afspraken te maken, om de beschikbare capaciteit optimaal te verdelen en wachtlijsten tot een minimum te beperken.

Tijdelijke maatregelen

Om bestaande en nieuwe cliënten zoveel mogelijk de huishoudelijke hulp te bieden die nodig is, hebben de gemeenten samen met de aanbieders afspraken gemaakt hoe men de beschikbare tijd van de hulpen zo goed mogelijk kunnen verdelen. Als een aanbieder te weinig beschikbare hulpen heeft, kan het zijn dat de gemeenten een aantal tijdelijke maatregelen moeten doorvoeren:

Het kan zijn dat cliënten een langere tijd op de wachtlijst staan voordat een hulp in de huishouding beschikbaar is. Ook mogen dienstverleners tijdelijk een verruiming van de werktijden aanhouden, bijvoorbeeld tot 20.00 uur, of het weekend. Tevens kan er sprake zijn van flexibelere inzet van hulp, bijvoorbeeld inzet van hulp buiten de vaste tijden, of minder vaak, of korter dan geïndiceerd.

‘Uitgangspunt bij de maatregelen die we nemen is dat dienstverleners altijd ruimte beschikbaar houden voor de inzet bij urgente aanvragen. Daarnaast blijven de dienstverleners hun uiterste best doen om medewerkers te vinden’, laten de gemeenten weten.

Gemeenten verantwoordelijk

Gemeenten zijn er, vanuit de Wmo 2015, verantwoordelijk voor dat cliënten de geïndiceerde ondersteuning daadwerkelijk ontvangen. Dit hebben de gemeenten geregeld door een contract Huishoudelijke Ondersteuning af te sluiten. Dienstverleners hebben hierbij een leveringsplicht. Door de problemen op de arbeidsmarkt lukt dat echter niet altijd meer.

De gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Altena zijn nu met de dienstverleners huishoudelijke ondersteuning in gesprek gegaan om te kijken wat men met elkaar kunnen doen om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten/verdelen en wachtlijsten tot een minimum te beperken.