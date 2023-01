Romy van Dongen wint in Altena Poetry Slam-finale van Francy de Jong

NIEUWENDIJK • Tien jaar na één van haar eerste optredens als dichttalent, wint Romy van Dongen uit Waalwijk de eerste Altena Poetry Slam in Xinix. In 2013 droeg ze haar gedicht ‘Ontwikkeling’ voor in het kerkje van Eethen, tijdens de eerste Altena Poetry Slam in Xinix stond ze vrijdagavond driemaal op de planken. In de laatste ronde nam ze het op tegen Francy de Jong uit Almkerk.

Romy van Dongen is één van de acht ‘slammers’ die hun poëzie mogen voordragen. ‘Slammen’ is poëzie voordragen in een modern jasje. Dichters mogen spelen met hun voordracht, met hun poëzie, met hun performance. De acht deelnemers kregen vooraf drie workshops aangeboden door Bibliotheek Cultuurpunt Altena en Stichting Poëzie Land van Altena. Om aan hun teksten te schaven, maar ook aan hun optredens.

Spits afbijten

Romy mag vrijdagavond het spits afbijten, maar niet voordat jurylid en dichter Marieke van Leeuwen uit Dordrecht twee gedichten voordraagt. Over de Biesbosch en de Merwede, met herkenbare beelden, zoals de verliefde, simultane zwanen. Naast de professionele jury bestaande Marieke van Leeuwen, Marian van der Wal en Frans Buijserd, mag ook het publiek jureren met een applausmeter als graadmeter.

Hoe harder wordt geklapt, hoe hoger het aantal decibellen. De acht slammers zijn een mix van jong en oud, zo is Noëmy van der Meijs met haar zestien jaar de jongste van het stel. De andere slammers zijn Henri Verhagen, Dirk Tolenaars, Coen Willemsen, Francy de Jong, Erica van Vugt en Karin Heerma.

Romy schrijft gedichten over normale dingen. Haar eerste voordracht gaat over hoe ze vroeger de wereld wilde redden. Alle acht optredens worden beoordeeld door de jury, twee van hen vallen af in de eerste ronde. De jury lette daarbij op het thema van de gedichten, de performance, maar ook de optredens.

Twee afvallers

“Het is moeilijk om mensen te beoordelen op basis van één optreden en soms is de poëzie meer een verhaaltje”, zo laat Marieke de slammers nog even in spanning. In de eerste ronde vallen Henri Verhagen en Dirk Tolenaars af. De zes anderen mogen door voor de tweede ronde. Opvallend is dat de uiteindelijke winnares Romy van Dongen in de eerste ronde de slammers Karin Heerema, Francy de Jong en Coen Willemsen in punten voor moet laten gaan.

Jury opnieuw onder de indruk

Tijdens het wachten op de juryuitslag treedt Monique Hendriks op, zij werd in 2021 Nederlands Kampioen Slammen, Met haar absurdistische optredens liet ze zien dat de slammers nog veel kunnen schaven aan hun performance. Want ook in de tweede ronde is de variatie in de voordrachten, afgezien van de poëzie, nog niet echt wervelend.

Het dichtst in de buurt komt Francy de Jong met haar dichtwoorden over dansen, het gevoel dat je leeft, de duende, de bezieling, expressie en haar dromen. Opnieuw is de jury onder de indruk, deze keer vallen vier slammers af en blijven alleen Romy van Dongen en Francy de Jong over.

Finale

Sfeerverhogend tijdens de eerste Altena Poetryslam zijn de wervelende optredens van de band Roes. Hun Nederlandstalige nummers sluiten mooi aan bij de poëzie die wordt voorgedragen door de slammers. Het bandoptreden biedt de twee finalisten ook de tijd om zich voor te bereiden op de finale. Daarin treden ze gezamenlijk op, als in een soort van bokswedstrijd. Leny van der Ham die de avond presenteerde, introduceerde het laatste optreden als ‘spannend’.

Tijdens het dichten is het steeds ‘stuivertje wisselen’ van de ene slammer naar de andere. Francy de Jong liet zich inspireren door de ‘oeroorsprong’ in haar poëzie. Romy dichtte over migratiestromen en politici die pingpongen, afgewisseld met teksten over robots. Een echte winnaar tekent zich tijdens het optreden nog niet af, dat komt pas als het publiek mag jureren. Voor deze laatste ronde zijn zij de enige die beslissen over de winnaar, de professionele jury mag net als de rest van het publiek alleen maar klappen.

De applausmeter schiet het verst omhoog bij Romy van Dongen en stopt pas bij 103 decibel. Net iets meer dan de 102 decibel voor Francy de Jong. En dus neemt Romy als winnaar de glazen award, in de vorm van een tornado, in ontvangst.

Gezien het enthousiasme over de avond bij publiek en slammers, laat Leny van der Ham weten dat een tweede Altena Poetry Slam zeker in het verschiet ligt.