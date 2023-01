Conciërge Niels maakt collega’s en leerlingen van Altena College enthousiast voor de natuur

zo 29 jan 2023, 14:19

SLEEUWIJK • Als je school op een steenworp afstand van de Biesbosch ligt, aan het bos grenst en omringd is door een prachtige biotuin, trekt dat natuur-enthousiastelingen aan. Niet voor niets besloot Niels van Pelt ruim een jaar geleden om zijn baan in de bouw vaarwel te zeggen en conciërge te worden op het Altena College. Daar verbaast hij nu leerlingen en collega’s met weetjes over al het vliegende natuurschoon dat op en rond het schoolterrein te vinden is.

Nachtvlinders, pimpelmeesjes, torenvalken, zeearenden, broedende scholeksters. Niels heeft ze allemaal voorbij zien komen op en rond de Sleeuwijkse school. Alleen de witte kwikstaart staat nog op zijn verlanglijstje.

Nachtvlinders tellen

In de zomer en het voorjaar is Niels zoveel mogelijk in de biotuin te vinden van de school. Een park dat ooit door de vader van één van de docenten is aangelegd en nog steeds het decor is voor heel veel buitenlessen. De conciërge timmerde er pas - van een oud schoolbankje - nog een voedertafel. “Daar gaan we een schuilhut bij maken, zodat leerlingen daarin vogels kunnen fotograferen”, vertelt Niels. Afgelopen voorjaar telde hij met een valletje voor nachtvlinders bijna driehonderd stuks. “Ze vliegen er ’s nachts in. ’s Morgens kan je dan zien wat voor soorten erin zitten en daarna laten we ze natuurlijk weer vrij.”

Passie voor vogels

Niels’ invloed is al bij de ingang van de school te zien: er hangen nestkastjes en een boom naast de fietsenstalling hangt vol met vogelvoer. “In het eerste licht ’s morgens zie je over de school mussen komen aanvliegen, recht op de voerkokers af”, vertelt hij enthousiast.” Vanuit zijn werkkamer kijkt hij precies op die boom. “Ik heb er 23 geteld afgelopen najaar.”

Zijn passie voor vogels en andere vliegende beestjes begon ooit toen hij tijdens het vissen een ijsvogel tegenkwam. “Wist je dat ijsvogels, ondanks hun naam, eigenlijk helemaal niet goed tegen ijs kunnen?” Collega’s weten inmiddels dat ze voor vogelfeitjes bij Van Pelt moeten zijn. Hij wordt dan ook regelmatig gevraagd om te assisteren bij de buitenlessen. “We hebben een keer een nachtvlinder van bijna tien centimeter groot gevangen. Ik vertel de leerlingen dan dat die ook gewoon bij hen in de tuin te vinden zijn, ze hebben vaak geen idee. Als ik er maar een paar enthousiast krijg voor de natuur, is dat al mooi.”

Duurzame nieuwbouw met nestkastjes

De school krijgt dit jaar een nieuwe vleugel, nadat een oud deel van het gebouw eerder is gesloopt. Niels hield het nauwgezet in de gaten. “Er zat een broedend scholeksterpaartje op het dak, die hebben zich zo aangepast dat ze op grinddaken kunnen broeden”, vertelt hij. “Gelukkig waren ze net klaar toen er gesloopt ging worden. Ik was ze op een gegeven moment wel even kwijt, maar toen hoorde ik de ouders alarmeren. Liepen ze met hun kroost op de nieuwe atletiekbaan die naast de school wordt aangelegd.”

De nieuwe, duurzame, vleugel krijgt - tot groot plezier van Niels - nestkastjes voor mussen en vleermuizen. “Je ziet daar aan de buitenkant bijna niets van, maar het zijn speciale stenen met een gleuf aan de buitenkant waar ze doorheen kunnen om een nestje te bouwen. In de bouw heb ik wel eens meegemaakt dat de steigers net weg waren toen er al mussen in zaten. Heel mooi en natuurinclusief.”

‘Alles is even mooi’

De duurzame conciërge deelt zijn enthousiasme met enkele andere docenten van de school. Samen raken ze er niet over uitgepraat. “Het is toch fantastisch dat er vogels zijn die drieduizend kilometer vliegen en dan het jaar erop gewoon weer op hetzelfde grasveld landen? Dat er vogels zijn die heel bruut jagen, maar vervolgens met de grootste tederheid hun jongen voeren? Of dat vlinders nu in de cocons hangen te wachten tot het warm genoeg is om uit te komen? Ik vind het allemaal mooi.”

Nationale Tuinvogeltelling

Van 27 januari tot en met 29 januari 2023 is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Op deze dagen vragen de Vogelbescherming en Sovon iedereen om de vogels in hun tuin of op hun balkon te tellen. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen.

