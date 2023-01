Nieuwe stichting in Altena helpt mensen met schulden: ‘Financiële stress kan heel erg zijn’

ALTENA • Op de valreep van 2022 werd bij de notaris de Stichting Hulp met Elkaar Altena opgericht. De eerste aanzet tot oprichting ontstond enkele maanden eerder, zo vertelt penningmeester Lennart Kant uit Sleeuwijk. Luc Zonnenberg uit Almkerk is thans waarnemend voorzitter, maar de stichting verwacht snel de namen van zowel voorzitter als secretaris te kunnen presenteren.

Doel van de nieuwe stichting is om mensen die hun maandelijkse lasten niet meer kunnen betalen van adviezen te voorzien. Het initiatief voor de stichting ligt bij 22 diaconieën van de lokale kerken in de gemeente Altena. Op 18 oktober kwamen zij op initiatief van de gemeentelijke overheid bij elkaar. Al eerder sloot de gemeente Altena een Armoedepact om schuldenproblematiek aan te pakken.

SchuldHulpMaatje

“Dat was een fijne avond”, zo vertelt Lennart Kant die zelf jarenlang betrokken was bij de diaconie van de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk. “Na die avond is een werkgroep opgericht om te kijken hoe we dit aan moesten pakken. Zelf ben ik in november met iemand uit Almkerk en Hank naar een landelijke bijeenkomst geweest over vrijwilligerswerk. We kwamen daar in contact met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en zijn nu één van de 108 afdelingen van die vereniging.”

Lennart Kant runt zelf een financieel advieskantoor, maar komt daar vaker in aanraking met mensen die iets meer te besteden hebben. “Maar met mijn financiële ervaring wil ik ook graag mensen helpen die minder te besteden hebben, dat doe ik vanuit mijn christelijke overtuiging om zo te zorgen voor een ander. Financiële stress kan echt heel erg zijn, mensen kunnen daar niet van slapen. Ook al is het initiatief vanuit de kerken, mensen hoeven niet kerkelijk meelevend te zijn.”

Preventief helpen

“Wij gaan straks geen onderscheid maken. We willen vooral preventief helpen, liefst voordat mensen bij de voedselbank aan moeten kloppen”, zegt Kant. “Maar eerder, als mensen al een betalingsachterstand hebben, dan kunnen we meedenken over oplossingen. Bij incasso’s zijn we eigenlijk al te laat. We vragen mensen ook om zelf dingen te ondernemen. We kijken mee en geven adviezen, maar kunnen het niet voor mensen oplossen. Je ziet helaas dat mensen met schuldenproblematiek in zeventig procent van de gevallen terugvallen. We willen mensen dan ook motiveren om hun schulden voorgoed aan te pakken.”

Meer initiatieven

In Altena zijn meerdere initiatieven om mensen in armoede te helpen, zoals ‘Vroeg er op af’, het Armoedepact van de gemeente Altena, stichting Leergeld en de Voedselbank. Daar komt nu vanuit de kerken de stichting ‘Hulp met elkaar Altena’ bij.

“Onze stichting gaat werken met coördinatoren. Zij krijgen een driedaagse training van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje hoe ze dit aan moeten pakken. Vanuit Altena gaan vier mensen die training volgen, met hen hebben we vooraf een intakegesprek en vragen we een commitment voor twee of drie jaar. Als ze in april de training hebben afgerond, krijgen ze een certificaat. Hoe ons werk uitpakt, moet zich nog gaan uitwijzen. Via huisartsen,, scholen en Voedselbank willen we straks onze stichting onder de aandacht brengen. We willen vooral dat mensen de drempel om over schulden te praten overwinnen, wij gaan zeker niet oordelen, maar willen vooral een luisterend oor bieden en samen naar een oplossing zoeken.”

Armoede in Altena

Via cijfers van het CBS heeft Kant al uitgezocht hoe het is gesteld met armoede in de gemeente Altena. “We lopen hier nog wat achter op landelijke cijfers, maar misschien krijgen we hier ook nog wel een golf of golfje. Wij willen die mensen graag helpen.” Mensen met schulden of vrijwilligers die een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen via luc.zonnenberg@altena.schuldhulpmaatje.nl.

