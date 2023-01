Grote diefstal bij Termeer Campers in Giessen: beloning van 10.000 euro voor gouden tip

vr 27 jan 2023, 20:32

GIESSEN • Bij Termeer Campers in Giessen is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De inbrekers hebben daarbij onder andere drie zogeheten camperbussen gestolen. Het bedrijf looft een tip van 10.000 euro uit voor de gouden tip die ervoor zorgt dat de buitgemaakte spullen teruggevonden worden.

Termeer Campers is gevestigd op bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen. De dieven sloegen eerst tussen 22.15 en 22.40 uur toe en kwamen tussen 00.03 en 00.20 uur weer terug, zo blijkt uit camerabeelden. Bij de inbraak zijn naast de drie camperbussen ook een kleine quad, twaalf koelkasten en 35 fornuizen gestolen. Het bedrijf heeft aangifte gedaan van de diefstal.

Mensen die iets opvallends gezien hebben of weten waar de gestolen spullen zijn, worden verzocht om contact op te nemen met Termeer Campers. Dit kan via info@termeercampers.nl, of door te bellen naar 06-53235865.