Ludieke actie van sportvereniging W.I.K. voorafgaand aan raadsvergadering over d’Alburcht

wo 25 jan 2023, 15:17

ALMKERK/WIJK EN AALBURG • Turnsters van sportvereniging W.I.K. uit Wijk en Aalburg toverden de hal van het gemeentehuis dinsdagavond om tot turnzaal. De ludieke actie werd gehouden voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, waarin de toekomst van multifunctioneel centrum d’Alburcht - de thuisbasis van W.I.K. - besproken werd.

Sportvereniging W.I.K. is al vijf jaar in gesprek met de gemeente over d’Alburcht. De vereniging hoopt al jaren op de realisatie van een echte turnhal in het pand. Naar aanleiding van een behoefte-onderzoek onder de gebruikers, dat is gedaan door een extern bureau, werden vier varianten voor de renovatie van MFC d’Alburcht opgesteld.

De keuze van het college viel daarbij op de meest uitgebreide variant, waarbij naast uitbreiding van de sporthal met een turndeel ook twee extra kleedruimten, een kleine (vergader)zaal, berging en het creëren van een extra grote zaal zijn opgenomen.

Kosten minimaal 6,3 miljoen euro

De kosten voor de meest uitgebreide variant worden in het raadsvoorstel geschat op bijna 6,3 miljoen euro, gebaseerd op het prijspeil van eind 2021. Het college geeft de voorkeur aan de meest uitgebreide variant, omdat ‘daarin optimaal rekening gehouden is met duurzaamheidseisen en wensen van de gebruikers’.

Overwegend positief

Het is nu aan de gemeenteraad om al dan niet een akkoord te geven op het raadsvoorstel. Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag werd het voorstel voor het eerst besproken en stond de gemeenteraad overwegend positief tegenover de meest uitgebreide variant. Al waren er ook nog vragen, welke deze week schriftelijk beantwoord werden.

Dinsdagavond debatteerde de gemeenteraad opnieuw over het voorstel, voordat er een definitief besluit genomen wordt. Progressief Altena gaf aan te betreuren dat de dorpshuisfunctie deels vervalt bij de renovatie en kreeg hierin steun van meerdere partijen. Wethouder Shah Sheikkariem beloofde hier een oplossing voor aan te dragen.

De SGP en ChristenUnie deelden de wens om het beheer van het gebouw verder te professionaliseren, de gemeente onderzoekt momenteel hoe dit gerealiseerd kan worden. Omdat het krediet in het raadsvoorstel gebaseerd is op het prijspeil van eind 2021, zal de wethouder nog een actueel beeld van de geschatte kosten aandragen.