Spanning bij winnaars eindejaarsactie: Heidi van Veen wint hoofdprijs

di 24 jan 2023, 12:34

Algemeen 328 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • De spanning nam zaterdag steeds verder toe in Chinees-Indisch Restaurant De Chinese Muur in Wijk en Aalburg. De winnaars van de eindejaarsactie van Ondernemersvereniging Aalburg werden deze middag bekendgemaakt en hadden zich verzameld in het restaurant. Duidelijk was dat de genodigden allen prijs hadden, de vraag was alleen hoe groot deze prijs zou zijn.

“De middag is heel leuk verlopen”, blikt Ciel Vos, voorzitter van Ondernemersvereniging Aalburg, terug op het uitreiken van de prijzen. “Bijna alle winnaars, 29 van de 36, waren aanwezig in het restaurant.” Voordat er werd begonnen met het uitreiken van de prijzen, werden de winnaars warm onthaald in het restaurant. Nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie of thee en een koek kon de uitreiking beginnen. Dit werd verzorgd door Ciel Vos en Arthur van Horssen (bestuurslid van OV Aalburg).

Speciekuip vol

Om kans te maken op een prijs moesten klanten vier aankoopbonnen van deelnemende winkeliers aan de eindejaarsactie in een envelop doen en deze inleveren bij één van de aangesloten winkels. Tijdens de laatste bestuursvergadering, op 9 januari, werden uit alle binnengekomen enveloppen de winnaars getrokken in de verschillende prijscategorieën. “Er hebben weer heel veel mensen deelgenomen aan de actie. We hadden een speciekuip vol enveloppen”, vertelt Vos.

Prijzen

In totaal werd er voor 1600 euro aan waardebonnen uitgedeeld. Dertig winnaars kregen een bedrag van 25 euro en drie winnaars 50 euro. De tweede prijs was een bedrag van 100 euro en de eerste prijs was goed voor 200 euro.

Nadat deze prijzen aan de gelukkige winnaars uitgereikt waren, bleef er nog één persoon met lege handen over. “Ze begon al stiekem te gniffelen, omdat ze hierdoor wist dat ze de hoofdprijs van 400 euro gewonnen had”, zegt Vos. Heidi van Veen uit Genderen mag zich de gelukkige winnaar van deze hoofdprijs noemen. De winnaars kunnen de waardebonnen uitgeven bij de winkels die zijn aangesloten bij Ondernemersvereniging Aalburg.

“Ik wil meneer Pan van De Chinese Muur graag bedanken voor de gastvrijheid”, besluit de voorzitter van OV Aalburg.