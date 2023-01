Devin uit Sleeuwijk start professionele wielerploeg: ‘Ultieme droom is Tour de France’

21 minuten geleden

Algemeen 96 keer gelezen

SLEEUWIJK • Met geboren Sleeuwijker Devin van der Wiel, mede-eigenaar en chef creatief bij Tour de Tietema, blikken wij terug op zijn jaar 2022. Natuurlijk vertelt de in Breda wonende Van der Wiel ook volop over nieuwe ontwikkelingen in 2023.

Devin van der Wiel is thuis in Breda bezig met de voorbereidingen van Tour de Tietema 2023. “Wij hebben in november 2022 aangekondigd dat wij volgend jaar starten met een professionele wielerploeg. Voor ons is het een vervolgstap in het ontdekken van het wielrennen.”

Tour de Tietema Unibet Cycling Team

Er zijn voor het Tour de Tietema (TDT) Unibet Cycling Team twaalf renners, een technisch directeur (Hugo Haak) en een ploegleider (Rob Harmeling) aangetrokken. “Wij onderhouden een prof-wielerploeg net wat anders dan de bekende grote ploegen”, licht Van der Wiel toe. Hij doelt hiermee op de content die over de ploeg gemaakt zal gaan worden. “We willen het hele spectrum van het wielrennen op eigen wijze verslaan en voor een groot publiek beschikbaar maken, bijvoorbeeld door onze YouTube-video’s. Daarin zullen we uniek zijn.”

Het is overigens niet de bedoeling dat het TDT Unibet Cycling Team een soort circusact wordt. “Daarom hebben we ook een aantal professionals erbij betrokken. We willen ook geen eendagsvlieg zijn en proberen onze ploeg op een duurzame manier op te bouwen. De renners en begeleiding zijn dan ook voor een aantal jaar aan het team verbonden”, legt Van der Wiel uit.

Tour de France

TDT Unibet Cycling Team zal beginnen op het continentale niveau. Hiernaast heb je de Pro Continental Tour en de World Tour. Laatstgenoemde is het hoogste niveau, waarop wedstrijden zoals de Tour de France en Paris - Roubaix worden verreden.

“Het is ons streven om snel de stap naar de Pro Continental Tour te maken”, vertelt Van der Wiel. Ploegen op dit niveau kunnen namelijk wildcards krijgen, waarmee ze mogen deelnemen aan wedstrijden op het World Tour-niveau. “Onze ultieme droom is om met het TDT Unibet Cycling Team deel te mogen nemen aan de Tour de France.”

Het hele Tour de Tietema-verhaal ontstond namelijk in 2019 toen presentator Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel spontaan naar de Tour de France vertrokken.

“Wij vonden het leuk om video’s te maken, maar hadden toen echt niet het idee dat het ooit ons werk zou kunnen worden. Onze bijdragen plaatsten wij voor een breed publiek op ons YouTube-kanaal. Wij wilden de wielerwereld op een geheel andere wijze ontdekken en het publiek daarin meenemen.”

Het werd een groot succes, want in de topdagen werden de video’s een half miljoen keer bekeken. “Het zou heel mooi zijn om met onze ploeg terug te keren op de plek waar we ooit met ‘kattenkwaad’ zijn begonnen”, zegt de Sleeuwijker.

Uniek iets

Hoe moeilijk het zal worden om zo’n wildcard te krijgen weet Van der Wiel niet. “Voor mij is het ook een beetje abracadabra. Er wordt vaak gekeken naar wat ploegen op pro continentaal niveau te bieden hebben. Zo heeft Alpecin-Deceuninck bijvoorbeeld Mathieu van der Poel. Ons voordeel is dat we met onze fanbase en content ook een uniek iets hebben.” Die fanbase is in het wielrennen best bijzonder, weet Van der Wiel. “De meeste ploegen hebben geen fans, omdat men vaker fan is van een individuele renner.”

Terugblik

De fans van Tour de Tietema konden de afgelopen jaren hun hart ophalen aan alle content die Bas, Devin en Josse maakten. Zo besloot het drietal in 2020 bijvoorbeeld zelf op de fiets te gaan. Voor Bas Tietema niets nieuws, hij is een ervaren wielrenner. Wester en Van der Wiel hadden echter nog nooit op een wielrenfiets gezeten. Toch hadden zij de doelstelling om nog dat jaar het parcours van de Ronde van Vlaanderen te fietsen.

“Wij hebben daar een plan aan gekoppeld door ‘vijftig dagen te leven als een prof’ en ons zo voor te bereiden op Vlaanderens mooiste”, vertelt Van der Wiel. “Dat was ook het moment dat ik opeens zelf voor de camera kwam. Honderdduizenden liefhebbers volgden onze voorbereiding. In de supermarkt werd ik zelfs aangesproken. Heel gek om mee te maken.”

“Mensen herkenden zich kennelijk in mijn gestuntel. Wij vertelden ook het eerlijke verhaal. Als ik weer eens viel, lieten wij dat zien. Het is mij gelukt om met hulp van professionals uit de wielersport - hij leerde afdalen in Spanje van wereldkampioen Anna van der Breggen - deze ronde te voltooien”, zegt Van der Wiel. “En dan te bedenken dat ik een week voor de start van dit huzarenstuk, nog niet eens de Paterberg over kwam.”

Amateur

Devin van der Wiel blijft, in tegenstelling tot zijn beide maatjes van Tour de Tietema, een echte amateur. “Ik haal de fiets naar buiten als het echt lekker weer is.” In de derde week van januari vertrekt hij met het team weer naar Calpe in Spanje voor een trainingsstage en een reportage.

Wout Pluijmert