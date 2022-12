Ad loopt ook laatste ophaalronde mee: ‘Dan is na driekwart jaar de koek op’

37 minuten geleden

Algemeen 125 keer gelezen

ALMKERK • Eind december kwam er voor verenigingen in Altena een einde aan jarenlang oud papier ophalen in de gemeente. Peute Papierrecycling is namelijk niet langer in staat om op zaterdagen en tijdens de avonden het oud papier samen met vrijwilligers in te zamelen. Ad van der Beek was namens Muziekvereniging Nooit Gedacht uit Almkerk bij de allereerste ophaalronde aanwezig, bijna 65 jaar geleden, en ook tijdens de laatste ophaalronde liep hij weer mee.

Ad van der Beek, geboren en getogen Almkerker, werd als 9-jarige jongen lid van Muziekvereniging Nooit Gedacht. “Mijn vader was lid en de voorzitter woonde een eindje verderop, dan wordt je er dus vanzelf bijgetrokken. In die tijd waren er ook nog niet zo heel veel verenigingen, dus veel om uit te kiezen had je niet”, vertelt Ad. Bij de muziekvereniging bespeelde hij een kornet, een jaar of twintig geleden is daar de bastuba bijgekomen.

Flinke onderneming

Toen Ad één jaar lid was van de muziekvereniging, mochten leden voor de eerste keer op vrijwillige basis oud papier inzamelen. Dit leverde een heel leuk zakcentje op voor Nooit Gedacht. De inkomsten vormden de financiële kurk waar de vereniging op dreef.

“In de beginjaren was het een hele onderneming om al het oud papier in te zamelen”, herinnert Ad zich nog. “Alle mannen werkten op zaterdagmorgen, waardoor we niet voor 13.30 uur in de middag konden starten. Gelukkig was Almkerk toen nog niet zo groot als nu.” Het kostten de vrijwilligers van Nooit Gedacht toen zo’n 5 uur om al het oud papier in Almkerk op te halen. Dit deden ze in het begin veelal met trekker en wagen, maar ook paard en wagen zijn gebruikt.

Het ingezamelde oud papier werd opgeslagen in een grote loods, die zich bevond op de plek waar nu Bierlokaal De Magistraat gevestigd is. Op maandag kwamen werknemers van het bedrijf Koenen uit Kaatsheuvel, dat nog steeds oud papier vermarkt, alles met een vrachtwagen ophalen. Hierbij boden de leden van Muziekvereniging Nooit Gedacht ook hulp. Men was zodoende twee dagdelen in de week bezig met het oud papier.

Financieel een klap

“Het was een behoorlijke bezigheid, maar financieel was het ook erg leuk. De allereerste keer ontvingen we 75 gulden, een gigantisch bedrag voor onze vereniging in die tijd. Later werd dit zelfs 150 tot 200 gulden”, weet Ad.

Tegenwoordig is de begroting van de muziekvereniging voor zo’n 60 tot 70 procent gebaseerd op de inkomsten uit het inzamelen van oud papier. “Als dit wegvalt heb je als vereniging eigenlijk geen bestaansrecht meer.” Nu verenigingen niet meer kunnen ophalen, dreigen lastige scenario’s. “Volgend jaar worden verenigingen nog schadeloos gesteld. Maar als dat in 2024 niet gebeurt, is na driekwart jaar de koek op”, zegt Ad.

“Je kunt de misgelopen inkomsten niet op het bordje van de leden leggen, want dan komt er 40 euro per maand aan contributie bij. Mensen hebben al zat op hun bord.” De verenigingsman van Nooit Gedacht hoopt dan ook dat de gemeente er alles aan zal doen om inzameling door verenigingen weer mogelijk te maken.

Stoppen door rugklachten

Zelf moest Ad drie jaar geleden stoppen met het ophalen van oud papier, door rugklachten. De Almkerker had zich toen al ruim 60 jaar verdienstelijk gemaakt voor Nooit Gedacht. Niet meer dan normaal, vind hij. “Als je lid bent van een vereniging vind ik dat je een bepaalde plicht hebt. Loyaal zijn is een eerste vereiste.”

Tijdens de (voorlopig) laatste ophaalronde door Almkerk liep Ad symbolisch mee. Op deze manier was hij zowel de eerste keer, als de laatste keer betrokken bij het inzamelen van oud papier door Muziekvereniging Nooit Gedacht.

Tijdens de jaren dat Ad oud papier ophaalde heeft hij talloze leuke dingen meegemaakt. Hij deelt aan het einde van het gesprek de bevinding dat er in nieuwbouwwijken met jonge gezinnen opvallend veel pizzadozen bij het oud papier zitten. “Dat zal ermee te maken hebben dat man en vrouw beide werken”, besluit hij met een glimlach.