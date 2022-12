Begraafplaatsen in Altena beter toegankelijk door gratis rolstoelen

vr 9 dec 2022, 10:57

ALTENA • Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Altena komen binnenkort rolstoelen voor mensen die (tijdelijk) de afstand naar een graf niet kunnen lopen. Het aanbieden van leenrolstoelen op de gemeentelijke begraafplaatsen, komt voort uit een motie van de raad afgelopen zomer.

Voor mensen die (tijdelijk) met een functiebeperking te maken hebben, is het bezoeken van een graf niet altijd meer haalbaar. Door het plaatsen van leenrolstoelen kan dit weer makkelijker worden. De rolstoelen zijn makkelijk en gratis te leen met een muntslot, zoals een winkelkar.

Wethouder Roland van Vugt is blij met deze nieuwe, laagdrempelige voorziening. “Een bezoek aan de begraafplaats geeft een moment van verdriet, stilte of troost. Dankzij dit initiatief van de raad is deze plek voor iedereen toegankelijk, óók als je minder goed ter been bent.”

Handy-Car(e)

De rolstoelen worden geleverd door Stichting Handy-Car(e), een vrijwilligersorganisatie die door het hele land deze rolstoelen levert, zoals aan musea en dierentuinen. De stichting onderhoudt de rolstoelen. De gemeente zorgt voor een stalling waar de rolstoelen droog gestald kunnen worden.