Zeven gemeenten delen zorgen van Altena over toekomst van openbaar vervoer

do 8 dec 2022, 15:19

Algemeen 290 keer gelezen

ALTENA • Gemeente Altena heeft een zienswijze ingediend op de plannen van de Provincie Noord-Brabant voor het openbaar vervoer de komende jaren. Zeven omliggende gemeenten ondersteunen deze zienswijze, net als ZLTO afdeling Altena-Biesbosch.

De provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer. Het programma van eisen hiervoor werd eind oktober gepresenteerd. Deze eisen pakken slecht uit voor plattelandsgemeenten, zoals de gemeente Altena. Zo is er géén verplichting opgenomen dat de inschrijvers ook in de avonduren moeten rijden.

En voor de zogenaamde ontsluitende lijn 121, van en naar Sleeuwijk De Tol - Den Bosch, is naast geen verplichting voor rijden in de avonduren, ook geen verplichting gesteld om in het weekend te rijden. Dat ziet de gemeente graag wel.

Meer lijnen op de tocht

Daarnaast is de provincie voornemens om de zeven bestaande snelle en efficiënte buslijnen voor leerlingenvervoer naar Curio prinsentuin in Andel niet meer als verplichting op te nemen voor vervoersmaatschappijen. Dit geldt ook voor de buslijn van Werkendam naar Dordrecht. Er is dus geen zekerheid dat deze lijnen blijven bestaan.

“We maken ons grote zorgen over het aanbod van openbaar vervoer in onze gemeente”, zegt wethouder Hans Tanis. “Het ontwerp programma van eisen dat de provincie nu voorlegt, zorgt er niet voor dat de vervoersarmoede in plattelandsgemeenten wordt omgebogen naar een betere situatie. Wij vrezen zelfs dat het aanbod nog beperkter wordt. Dit heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid voor onze inwoners en die van buurgemeenten, voor basale zaken als scholen en ziekenhuizen.”

Curio prinsentuin Andel

Vooral leerlingen van Curio prinsentuin in Andel en de school zelf worden hard geraakt met de voorgestelde plannen. “Leerlingen moeten zonder de scholierenlijnen dusdanig omreizen of een ander vervoersmiddel kiezen, dat de keuze voor Curio prinsentuin in Andel geen serieuze optie meer is. Ze zijn dus niet meer vrij in het kiezen van het best bij hun passende onderwijs”, stelt wethouder Tanis.

Steun van andere gemeenten

Gemeente Altena staat in nauw contact met Curio prinsentuin, zowel vanuit de belangen voor goede en veilige mobiliteit, als onderwijs. Daarnaast heeft overleg met buurgemeenten waar veel leerlingen wonen die naar Andel reizen, geleid tot een ondersteuning van de zienswijze van Altena door de gemeente Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Dongen, Waalwijk, Loon op Zand en Heusden.

Ruim 2.700 handtekeningen

Leerlingen van Curio prinsentuin boden woensdag ruim 2.700 handtekeningen aan, aan gedeputeerde van Noord-Brabant mevrouw Suzanne Otters. Wethouder Hans Tanis was daarbij aanwezig.

“Het was goed om te zien dat leerlingen op deze manier hun stem laten horen”, zegt hij. “Dat laat zien hoe belangrijk de verbindingen voor hen zijn en dat leerlingen zich echt zorgen maken. Het geluid dat de leerlingen, de school, maar ook alle andere gemeenten en organisatie laten horen, kan de provincie niet onbewogen laten. We vertrouwen op een verbeterd voorstel vanuit de provincie. Voor de leerlingen, maar ook voor alle andere inwoners die recht hebben op degelijk openbaar vervoer, ook binnen en vanuit plattelandsgemeenten.”