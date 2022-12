Gemeente Altena staat vuur stoken tijdens jaarwisseling toe en deelt regels

ALTENA • Tijdens de jaarwisseling zal het opnieuw toegestaan zijn om een vuurtje te stoken in een vuurkorf of vuurton tot 200 liter. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal regels vastgesteld voor de veiligheid en die schade aan de openbare ruimte moeten voorkomen.

Mensen die van plan zijn om te gaan stoken tijdens de jaarwisseling, moeten dit voor donderdag 29 december 17.00 uur bij de gemeente gemeld hebben. Tijdens het gebruik van de vuurkorf moet de ontvangstbevestiging van de melding getoond kunnen worden. Het stoken is toegestaan van zaterdag 31 december 10.00 uur tot zondag 1 januari 02.00 uur.

Stokers moeten bij plaatsing van de vuurton of vuurkorf op een verharde ondergrond, de ondergrond met zand afdekken om schade te voorkomen. De minimale afstand van de vuurton of vuurkorf tot een woning bedraagt 5 meter en de vuurton of vuurkorf mag niet geplaatst worden op openbaar groen. Ook mag verkeer niet gehinderd worden.

Daarnaast mag de vuurton of vuurkorf niet onbeheerd worden achtergelaten en dient deze na afloop te worden opgeruimd door de eigenaar. Een ander belangrijk punt is dat niet de gemeente, maar de eigenaar van de vuurton of vuurkorf aansprakelijk is voor eventuele schade die tijdens het stoken wordt veroorzaakt.

Alle overige regels zijn te vinden op de website van de gemeente.