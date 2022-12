Containertuintjes in Werkendam moet bijplaatsen van afval tegengaan

wo 7 dec 2022, 14:47

Algemeen 612 keer gelezen

WERKENDAM • Met containertuintjes, stickers en informatie wil de gemeente Altena bijplaatsingen in het milieuparkje in Werkendam tegengaan.

Bij de containers in het milieuparkje aan de Sigmondstraat wordt vaak afval geplaatst naast de ondergrondse containers. Bijvoorbeeld plastic, papier en restafval. Dat ziet er rommelig uit en kan zorgen voor overlast als stank en ongedierte. Het zorgt ook voor zwerfafval in de omgeving van het milieupark.

Eén van de oplossingen om het afval rond ondergrondse containers aan te pakken is het plaatsen van containertuintjes. Dit zijn bakken met planten die rondom de ondergrondse container staan. Daardoor kan op die plek geen afval geplaatst worden. Omdat het parkje ermee opfleurt gaat het ook op die manier het bijplaatsen van afval tegen. De tuintjes worden binnenkort in het milieuparkje in Werkendam geplaatst.

Samenwerking met Albert Heijn

De gemeente trekt samen met de naastgelegen Albert Heijn op om het milieuparkje schoon te houden. De Albert Heijn ‘adopteert’ daarvoor het milieuparkje. Dat wil zeggen dat medewerkers van de Albert Heijn de planten bij droogte water geven, en doorgeven als er afval naast de containers staat.

In het milieuparkje aan de Sigmondstraat in Werkendam kan glas en blik gebracht worden. De overige afvalstromen worden aan huis opgehaald. Ook kan afval gebracht worden naar het milieustation in Werkendam, op de Bruine Kilhaven.

Schoon en duurzaam

“Na de Put in Almkerk en de Kromme Nol bij Wijk en Aalburg is dit de derde plek in Altena, waar we een nieuwe manier proberen om zwerfafval tegen te gaan”, zegt wethouder Roland van Vugt. “Ik ben blij dat de Albert Heijn in Werkendam de samenwerking met ons aangaat om de omgeving van het milieuparkje schoon te houden. We creëren er ook nog eens extra groen mee, waar insecten blij mee zijn. Zo werken we samen aan een schoon en duurzaam Altena.”

Jean-Pierre Aa, manager bij de AH in Werkendam, is ook blij met de samenwerking. “We doen al veel om de ruimte voor de Albert Heijn en Etos schoon te houden. Zo rapen we daar dagelijks afval op en staat er een afvalbak bij de ingang. Bij het milieuparkje zien we vaak afval naast de ondergrondse containers staan. Dat is geen prettig gezicht en zorgt voor zwerfafval op de parkeerplaats. Samen met buurtbewoners en de gemeente willen we zorgen voor een schone omgeving.”

Opening

Woensdag 14 december op 10.30 uur wordt het opgeknapte milieuparkje ‘geopend’. Inwoners van Werkendam zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De koffie staat klaar.