Rijkswaterstaat gunt verbreding van A27 aan bouwcombinatie ALSÉÉN

59 minuten geleden

ALTENA • De verbreding van de A27 tussen knooppunten Hooipolder en Everdingen, wordt door Rijkswaterstaat gegund aan bouwcombinatie ALSÉÉN. Het traject is een bekend knelpunt uit de file top-10, waar het momenteel plek drie bezet.

Het traject is door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Regelmatig rijden er meer dan 100.000 voertuigen per dag over dit overbelaste traject. Met de verbreding van 40 kilometer snelweg pakt Rijkswaterstaat het fileprobleem aan.

Naast de verbreding van 40 kilometer snelweg wordt knooppunt Hooipolder aangepakt, worden de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen vervangen en wordt een aansluiting gemaakt voor het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem.

Belangrijke stap

“Deze gunning markeert een belangrijke stap”, zegt Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. “Samen met ALSÉÉN gaan we er voor om de snelweg A27 uit de file top-10 te halen. Met het project vernieuwen we de infrastructuur en verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid voor de komende decennia. De weggebruiker gaat hier zeker de vruchten van plukken.”

Sander Lefevre laat namens ALSÉÉN weten: “Ballast Nedam en Fluor zijn verheugd met de voorlopige gunning en kijken uit naar de aanstaande samenwerking met Rijkswaterstaat, om dit vernieuwende project tot een toonbeeld te maken van onze infrasector.”

ALSÉÉN

ALSÉÉN is een combinatie van Ballast Nedam en Fluor. Ballast Nedam is een Nederlands bouw- en ontwikkelbedrijf. Fluor komt oorspronkelijk uit Texas in de Verenigde Staten, maar is al enkele jaren actief in Nederland. Zo was het bedrijf betrokken bij de ombouw van rijksweg N59 Rosmalen – Geffen tot autosnelweg A59.