Sinterklaasviering en pepernoten bakken bij Biesbosch MuseumEiland

WERKENDAM • Op het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam wordt op zaterdag 3 en zondag 4 december sinterklaas gevierd.

Om 12.15 uur is er een vaartocht met Piet. Voor of na de vaartocht kan men pepernoten maken in het museumcafé. Na de vaartocht is er warme chocomelk met eigen gebakken pepernoten.

Aanmelden kan via de website www.biesboschmuseumeiland.nl.