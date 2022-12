Freek Vorthoren en Tijs Verdoorn krijgen erelidmaatschap van Kozakken Boys

WERKENDAM • Freek Vorthoren en Tijs Verdoorn zijn toegetreden tot de selecte groep ereleden van Kozakken Boys. Dit gebeurde tijdens de afgelopen ledenvergadering.

Freek Vorthoren nam afscheid als penningmeester, een taak die hij maar liefst 16 jaar vervulde bij Kozakken Boys. Naast zijn rol als penningmeester heeft hij op vele gebieden veel betekend voor de Werkendamse club.

Tijs Verdoorn werd niet alleen gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap, maar kreeg ook de titel ‘erelid’. Al heel veel jaren is Tijs actief bij Kozakken Boys in verschillende functies. Tot de dag van vandaag, is hij nog vrijwel dagelijks op de club aanwezig als gewaardeerd lid van de buitenploeg. Daarnaast is hij wedstrijdsecretaris senioren en contactpersoon scheidsrechters.