Drie projecten in Altena krijgen geld door collecte van HandicapNL

vr 2 dec 2022, 17:51

Algemeen 111 keer gelezen

ALTENA • In de laatste week van september is de collecte voor HandicapNL gehouden. Binnen Altena is er in een aantal dorpen gecollecteerd met eigen opbrengst. Dit houdt in dat de helft van de opgehaalde gelden verdeeld wordt over drie projecten binnen Altena.

Dit jaar waren dat Stulpke de Tussenstap in Wijk en Aalburg (een logeeradres voor jongeren met een verstandelijke beperking), Eikenlaan 11 in Sleeuwijk (een vernieuwde woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in Sleeuwijk) en PuurAniek in Dussen (hier kunnen jongeren met een beperking logeren en vakantie houden).

Voor alle drie de projecten is er een bedrag van 1370 euro beschikbaar. Dit bedrag zal ingezet worden om de cliënten iets extra’s te kunnen bieden.