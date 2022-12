66-jarige man uit Andel krijgt drie maanden cel voor betasten kleindochter

vr 2 dec 2022, 11:08

BREDA/ANDEL • Een 66-jarige man uit Andel is donderdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het betasten van zijn 11-jarige kleindochter.

Op de avond van 24 augustus vorig jaar heeft het misbruik plaatsgevonden. Het meisje logeerde die dag bij haar opa en oma. Ze slaapt bij haar oma in bed en opa slaapt op de bovenverdieping.

Omdat ze die avond niet kan slapen, gaat het meisje naar beneden om tv te kijken met haar opa. Als ze even later weer naar boven gaat en nog steeds niet in slaap kan komen, zoekt ze opnieuw haar opa op. Hierna vindt het misbruik plaats. Volgens de opa gebeurde dit per ongeluk toen ze elkaar aan het kietelen waren.

De man stapte de volgende dag wel naar de politie om zichzelf aan te geven. De officier van justitie eiste twaalf maanden cel tegen de man, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Met de uitspraak hield de rechtbank echter rekening met verschillende omstandigheden, waaronder het feit dat de man zelf naar de politie gestapt is.

Ook wordt er rekening gehouden met zijn leeftijd en is hij nooit eerder veroordeeld. Tevens is de man door het incident gescheiden van zijn vrouw, heeft hij geen contact meer met zijn dochter en kleindochter en is hij verhuisd.