Kerkstraat in Hank weer volledig open na zeven maanden van werkzaamheden

27 minuten geleden

Algemeen 76 keer gelezen

HANK • De Kerkstraat in Hank is sinds donderdag 1 december weer helemaal toegankelijk voor verkeer. Sinds mei was de weg steeds in delen afgesloten om te werken aan het verminderen van water- en verkeersoverlast.

Tijdens de afsluiting is het riool vervangen, heeft de weg een nieuwe fundering gekregen, is opnieuw ingericht en geasfalteerd. Dit alles draagt bij aan een veilige en leefbare Kerkstraat.

In plaats van een gemengd riool voor afvalwater en regenwater, liggen er nu twee rioolbuizen. Eén voor afvalwater en één voor regenwater. Door het gescheiden afvoeren kan het riool zwaardere buien aan. Hiermee wordt de kans op wateroverlast verminderd. Iets waar de Kerkstraat eerder regelmatig mee te maken had.

Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er onder andere verhoogde verkeersplateaus geplaatst en is een knikje in de weg aangebracht. Ook aan voetgangers is gedacht; met verhoogde kruispuntvlaken en een voetgangersoversteek zijn de mogelijkheden om over te steken verbeterd.

De inrichting van de straat is zo ontworpen dat het bijdraagt aan het houden van de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Zowel fietssuggestiestroken als straks de definitieve klinkerprint helpen verkeersdeelnemers daarbij.

Minder overlast trillingen en geluid

De fundering onder de weg is vervangen en de klinkerbestrating is ingeruild voor asfalt. Dit moet bijdragen aan minder overlast voor bewoners van de Kerkstraat door trillingen en geluid van zwaar verkeer.

Afwerking in voorjaar 2023

De huidige weersomstandigheden verhinderen een definitieve afwerking van de weg. Door wat vertraging de afgelopen weken zijn de nachten nu te koud om de definitieve roodbruine toplaag aan te brengen. Als de aannemer dit wel doet bestaat het risico dat er deze winter barsten komen in de bovenste laag. De gemeente kiest voor de veiligste oplossing, door deze laag in het voorjaar aan te brengen. Dit betekent wel dat de weg volgend voorjaar weer een paar dagen dicht moet.

Voor de komende maanden is een tijdelijke asfaltlaag aangebracht met markering voor fietsstroken. In het voorjaar vervangt men de tijdelijke laag door de definitieve laag. Die krijgt een print van klinkers en een rode fietsstrook, passend bij het dorpse karakter en de toegestane snelheid.

De groenvakken worden voor de kerst beplant. Het aanplanten van de acht bomen gebeurt in het najaar van 2023. Eerst moet de definitieve toplaag zijn aangebracht.

Verkeersvisie Hank

De reconstructie van de Kerkstraat maakt onderdeel uit van de Verkeersvisie Hank. In deze visie zijn alle huidige en in de toekomst verwachte knelpunten rond verkeer in Hank opgenomen.

Uit deze visie volgen concrete maatregelen waar de gemeente de komende jaren aan werkt. De renovatie van de Kerkstraat is daar een voorbeeld van. De Verkeersvisie Hank is onderdeel van de Mobiliteitsvisie 2040 van de gemeente Altena.

Blij met resultaat

“Zeven maanden was een belangrijke weg door Hank dicht, dat is niet niks”, zegt wethouder Hans Tanis. “Verkeer moest via andere straten hun weg door Hank vinden. Ondernemers in de Biesbosch moesten omrijden. Ik wil de inwoners en ondernemers van Hank bedanken voor het meedenken, en voor hun geduld tijdens de afsluiting van de weg.”

“Ik ben blij met het mooie resultaat. Zeker als straks de definitieve afwerking is voltooid, is het een mooie verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor inwoners in Hank en in het bijzonder voor de aanwonenden van de Kerkstraat”, aldus de wethouder.

Wethouder Roland van Vugt geeft aan blij te zijn met de nieuwe riolering. “Droge voeten voor de Kerstraat, dat is met deze nieuwe riolering een stuk dichterbij gekomen. Honderd procent garantie kunnen we niet geven, maar een gescheiden riool vermindert in ieder geval de kans op wateroverlast. De weg kan er weer tegenaan met een nieuwe fundering en stevige laag asfalt. Komende tijd planten we groen aan en na de definitieve asfaltlaag, volgen de bomen.”

Steurstraat

In de aan de Kerkstraat gelegen Steurstraat vinden momenteel nog werkzaamheden aan het riool en wegdek plaats. Deze duren tot februari 2023.