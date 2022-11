Lichtjestocht Almkerk groter dan ooit: ‘We willen een stapje extra zetten’

ALMKERK • In Almkerk wordt op vrijdag 23 december voor de derde keer een lichtjestocht georganiseerd. De twee eerdere edities waren al een groot succes te noemen, maar dit jaar wordt er echt uitgepakt.

Het idee voor een lichtjestocht door Almkerk ontstond twee jaar geleden, tijdens de coronapandemie. “Normaal gesproken organiseert Jeugdwerk Almkerk De Soos het hele jaar door allerlei activiteiten, maar door corona zaten we thuis een beetje duimen te draaien”, vertelt Joeri Burghout, lid van de werkgroep die de lichtjestocht organiseert.

“In oktober 2019 kwamen we op het idee om het dorp te laten versieren en een wandeltocht te organiseren, omdat hierbij de anderhalve meter afstand gehandhaafd kon worden. Op deze eerste editie hebben we daarna voortgeborduurd en dit jaar wordt hopelijk de eerste editie zonder corona”, aldus Joeri. De lichtjestocht in Almkerk is bedoeld als familieactiviteit, waarbij het draait om saamhorigheid. “Vlak voor kerst is daar een mooi moment voor.”

Groter uitpakken

Doordat corona dit jaar waarschijnlijk geen beperkingen zal opleveren, is de werkgroep van plan deze editie groter uit te gaan pakken. “We willen een stapje extra gaan zetten”, vertelt het werkgroeplid. Dit zal gedaan worden door extra elementen aan de lichtjestocht toe te voegen, zoals een wedstrijd. Tot 16 december kunnen huishoudens namelijk hun versierde huis inschrijven, om zo kans te maken op de eretitel ‘Mooist versierde huis van Almkerk’.

Op basis van de inschrijvingen zal er een adviesroute kenbaar worden gemaakt aan de wandelaars, die hen langs zoveel mogelijk versierde huizen moet leiden. De route zal weer zo’n drie kilometer lang worden, zodat het voor iedereen behapbaar blijft. Ook zal de adviesroute alleen verharde wegen bevatten. Een begin of eindpunt is er niet, dat mogen de wandelaars zelf bepalen.

Stemmen op mooiste huis

Bij ieder huis dat wordt ingeschreven voor de wedstrijd zal er een qr-code in de tuin geplaatst worden, via welke de wandelaars hun stem kunnen uitbrengen. Ook via de website van Avond4daagse Almkerk kan er gestemd worden en kunnen huizen bovendien aangemeld worden. Voor de eigenaar van het huis met de meeste stemmen, is er een leuke prijs samengesteld.

“Verschillende ondernemers uit Almkerk hebben producten aangeboden, om zo een mooi streekpakket uit te kunnen delen aan de winnaar”, vertelt Nils van der Zouwen, die ook lid is van de werkgroep. “In het streekpakket zitten haarproducten van de kapper, een bon voor een grilworst van de slager, een kerststol van de bakker, een dienblad van Zie je Zoo en een aantal biersoorten van de Magistraat. Ook Café Cafetaria De Alm en Kringloopcentrum Altena hebben een bijdrage geleverd.” De winnaar zal van Jeugdwerk Almkerk De Soos ook een award krijgen.

Naast de versierwedstrijd, zal er ook een kleurwedstrijd voor kinderen georganiseerd worden. Van 6 tot 23 december kunnen kinderen hun kleurplaat inleveren bij kapsalon Likalookz in Almkerk. “De tekeningen zullen na afloop van de wedstrijd in Altenahove opgehangen worden, dat is leuk voor de ouderen”, zegt Joeri.

Tijdens de lichtjestocht zal er bij de Soos de mogelijkheid zijn om elkaar te ontmoeten. Ook sommige buurtverenigingen faciliteren dit. “Mensen kunnen bij de Soos een kopje koffie, thee of chocolademelk komen drinken en bij de vuurkorf staan. Op de achtergrond zal gezellige muziek te horen zijn”, vertellen de organisatoren. De bar zal deze avond gesloten blijven.

Energiecrisis

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de energiecrisis. Volgens de organisatoren is het toch verantwoord om de lichtjestocht door te laten gaan. “We hebben er bewust voor gekozen om de lichtjestocht maar op één avond te organiseren. En als mensen LED-verlichting gebruiken, verbruiken ze amper stroom”, zegt Joeri. “Bovendien is niemand verplicht om deel te nemen.”

www.avond4daagsealmkerk.nl