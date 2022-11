Onderhoud van Vissershang in Hank kost bijna 4 ton meer dan voorzien

HANK • De kosten van de onderhoudswerkzaamheden in de haven Vissershang in Hank komen fors hoger uit dan de gemeente Altena van tevoren had voorzien.

In de haven moet een stalen damwand vervangen worden en moeten er baggerwerkzaamheden verricht worden. De huidige damwand is in zeer slechte staat en staat op enkele punten op bezwijken. Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland zien het aanbrengen van de damwand en het baggerwerk als één project.

‘Daarop is ook één bestek geschreven en is het niet wenselijk de werkzaamheden nu te scheiden’, stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. ‘Dit zal grote consequenties hebben in tijd en geld. Bovendien moet de damwand eerst geplaatst worden en kan dan pas gebaggerd worden.’

Drie redenen

Dat de kosten voor de werkzaamheden in de haven fors hoger zijn dan voorzien, heeft volgens het college drie redenen. Zo moet de damwand ter plaatse van het havengebouw drukkend aangebracht worden om schade te voorkomen. Daarnaast zijn de damwandprijzen exorbitant in prijs gestegen.

Ook moet er tijdens de werkzaamheden rekening gehouden worden met mogelijke ontplofbare oorlogsresten. ‘Hoewel verwacht wordt dat deze niet zullen worden aangetroffen, kon dit uit de diverse bureaustudies niet uitgesloten worden’, schrijft het college. Hierom zal een detectiemeting uitgevoerd moeten worden en is er in de aanbesteding ook een post opgesteld, voor het geval er daadwerkelijk oorlogsresten gevonden worden en deze geruimd moeten worden.

Tevens dient het baggerwerk gefaseerd uitgevoerd te worden, waarbij de steigers en boten tussentijds verplaatst moeten worden. Ook moet het terrein obstakelvrij gemaakt worden om de damwand aan te kunnen brengen.

Werkzaamheden gaan toch door

Om gevaarlijke situaties en de kans op het bezwijken van de damwandconstructie te voorkomen, laat de gemeente de onderhoudswerkzaamheden toch doorgaan. De extra kosten bedragen zo’n 390.000 euro.