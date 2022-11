Opstellen nieuwe regels huisvesting arbeidsmigranten kost Altena meer tijd

vr 25 nov 2022, 10:15

ALTENA • Het opstellen van nieuwe beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten kost de gemeente Altena langer de tijd dan vooraf was ingecalculeerd. Een aantal onderwerpen vraagt meer tijd om uit te werken.

Het college van burgmeester en wethouders laten de gemeenteraad weten ernaar te streven in de eerste helft van volgend jaar met een voorstel te komen. De gemeenteraad gaf het college vorige maand verschillende wensen en bedenkingen mee voor het nieuwe beleid. De uitwerking hiervan is de reden dat het college meer tijd nodig heeft.

Het college zal naar aanleiding van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad onder meer onderzoeken of en hoe kortdurende seizoensarbeid, zoals bij het fruitplukken, (juridisch) goed geregeld kan worden. Ook wordt onderzocht hoe de huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten op een goede manier over de gemeente verspreid kunnen worden. Hierbij is de afstand van huisvestingslocaties onderling en afstand tot het werk belangrijk, net als de draagkracht van de samenleving.

Tevens gaat het college onderzoeken hoe het mogelijk is om woningen die nu door arbeidsmigranten bewoond worden, terug te brengen op de woningmarkt.