Ds. Ria Meeder-van Hof van Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem met emeritaat

SLEEUWIJK • Ds. Ria Meeder-van Hof neemt op zondagochtend 4 december 2022 afscheid van de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem. Ze gaat met emeritaat.

Ds. Meeder-van Hof kwam in november 2012 in dienst van de Ontmoetingskerk om het pastoraat in deeltijd te ondersteunen. In december 2016 werd ze na een verkorte beroepingsprocedure in de Ontmoetingskerk bevestigd als predikant.

Ds. Meeder-van Hof was sinds januari 2013 ook in deeltijd predikant in de Gereformeerde Kerk in Nieuwendijk. Daar nam ze in november 2021 afscheid.

Hoewel ds. Meeder-van Hof op 3 december 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte, werd in overleg met de Ontmoetingskerk besloten om haar emeritaat met een jaar uit te stellen. ‘Voor mij een mooie beslissing. Zo kon ik trapsgewijs mijn werkzaamheden als gemeentepredikant afbouwen’, schreef ze hierover in kerkblad Projektor. Ze woont samen met haar echtgenoot in Leerdam en heeft twee dochters.

In de bijzondere morgendienst op 4 december om 10.00 uur zal Ds. Ria Meeder-van Hof zelf voorgaan. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om haar te bedanken en afscheid van haar te nemen.

De kerkenraad van de Ontmoetingskerk nodigt iedereen van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.