Ciel Vos over het belang van ondernemersverenigingen: ‘Wat levert het mij op?’

zo 20 nov 2022, 12:36

Algemeen

ALTENA • Ondernemers zouden er goed aan doen om zich aan te sluiten bij een ondernemersvereniging (OV). Dat betoogt Ciel Vos, voorzitter van Ondernemershuis Altena. Volgens hem is het belangrijk dat ondernemers samen optrekken, om op deze manier invloed uit te kunnen oefenen op de beleidsplannen en strategische plannen van de gemeente.

Ondernemershuis Altena bestaat nog niet zo lang. De ‘federatie’, zoals Vos het noemt, werd in maart 2021 opgericht. “Al waren we al een paar jaar bezig met het opzetten ervan”, vertelt hij. “Tijdens het eerste jaar was het lastig om ondernemersverenigingen te motiveren lid te worden van Ondernemershuis Altena. Dat we niet bij elkaar mochten komen was daarbij een handicap.”

Minimaal 60 procent

Inmiddels zit Ondernemershuis Altena op het niveau dat ze voor ogen hebben. Als overkoepelende organisatie voor ondernemersverenigingen, heeft men de doelstelling om minimaal 60 procent van deze verengingen in Altena te mogen vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld richting de gemeente, maar in een later stadium misschien ook bij de provincie. Van de dertien ondernemersverenigingen in Altena, hebben er zich al negen aangesloten.

“De partijen die nog niet aangesloten zijn hebben daar goede redenen voor”, vertelt Vos. “Zo is er een OV die niet als doelstelling heeft om de belangen van de ondernemers te behartigen, maar is deze opgericht om te kunnen ‘netwerken’. We verwachten dat op korte termijn meer verenigingen zich zullen aansluiten.”

Worstelen

Om zich heen ziet Vos ondernemersverenigingen worstelen met zichzelf. “Bijvoorbeeld om het bestuur bemand te krijgen”, zegt hij. “Dit zal ook te maken hebben met de uitdagingen van deze tijd. Als het moeilijk wordt, voelen ondernemers zich meer op zichzelf aangewezen en trekken ze zich terug. Met de huidige energieprijzen en het personeelstekort is het vaak ‘eigen toko eerst’.”

‘Wat levert het mij op’

Toch is het volgens Vos juist goed om als ondernemers zijnde samen op te trekken. Hij probeert regelmatig ondernemers te motiveren om zich aan te sluiten bij een OV. “Een veelgehoorde vraag is dan: ‘Wat levert het mij op?’”, zegt Vos.

“Naast dat je samen activiteiten kunt ondernemen, kunnen ondernemers hun kennis delen, netwerken en soms elkaar de bal toespelen. Daarnaast probeert een ondernemersvereniging de belangen van haar leden te vertegenwoordigen. Op deze manier kan men ten dele invloed uitoefenen op hetgeen er in de omgeving gebeurt.”

Volgens Vos is de contributie die leden betalen, variërend van 50 euro tot 250 euro per jaar, het meer dan waard. “Het lidmaatschap hoeft een ondernemer ook niet veel tijd te kosten. Je stopt er net zoveel tijd in als dat je zelf wilt. Je toont als lid sowieso betrokkenheid en bent hoe dan ook in beeld bij de medeleden.”

Ondernemershuis Altena

Ondernemershuis Altena werft zelf niet actief leden voor ondernemersverenigingen. Wel is het zo dat wanneer een OV die zich aansluit bij Ondernemershuis Altena méér leden krijgt, het draagvlak vergroot wordt en zij representatiever wordt voor alle ondernemers. Namens de ondernemersverenigingen gaat Ondernemershuis Altena elk kwartaal met de gemeente in gesprek.

“Het is daarbij ons doel dat wij bij de gemeente de ondernemersvraagstukken op tafel kunnen krijgen, die in ieder geval een grote groep ondernemers aangaat. Denk hierbij aan de huisvesting van arbeidsmigranten, het uitbreiden van bedrijventerreinen, duurzaam ondernemen en het op de kaart zetten van Altena”, zegt Vos.

“Wij proberen namens de ondernemers mee te denken bij het maken van de beleidsplannen en strategisch vraagstukken die zich aandienen voor ondernemers. Samen staan we sterker; één plus één is drie. Dat is belangrijk richting de toekomst.”