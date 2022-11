Intens verdriet na miskramen: Gaby werd pas na tien jaar van behandelingen moeder van Dani

zo 13 nov 2022, 15:07

Algemeen 320 keer gelezen

WOUDRICHEM • Intens verdrietig. Zo noemt Gaby Ermstrang de periodes na het vroegtijdig afbreken van haar zwangerschappen. Vier keer ging het mis bij Gaby, de oorzaak van de miskramen bleef onduidelijk. Ze kreeg IUI- en IVF-behandelingen alvorens ze weer zwanger werd. Nadat endometriose bij haar werd gevonden, onderging ze een pittige operatie. Zo heeft ze zelf ervaren dat zwanger worden niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Terwijl haar dochter Dani met poes Kees speelt, vertelt Gaby hoe ze worstelde met haar verdriet, maar ook hoe ze zich vaak niet begrepen voelde. “Ik werd nooit kwaad, maar vooral heel verdrietig als ik me niet begrepen voelde. Soms werd dat door hormoonbehandelingen nog eens versterkt. Er rust nog steeds een taboe op vruchtbaarheidsproblemen, veel vrouwen durven er niet over te praten. Ook opmerkingen na een miskraam, zo van ‘je kunt wel zwanger worden’, wil je liever niet horen. Of na de eerste miskraam: ‘Het komt wel goed, schatje’. Weer een miskraam voelt vooral als het falen van je eigen lichaam.”

Tweestrijd

“Ze wisten ook geen oorzaak, die kun je dan alleen achterhalen met een duur genetisch onderzoek. Verder voelde ik ook een tweestrijd en vroeg me af of ik wel verder wilde met al die behandelingen. Weer een intake, weer bloedprikken, de hele riedel. Je verlegt steeds je eigen grenzen. Voor een kraamvisite had ik soms wel een dag nodig om me voor te bereiden. Ik hoefde me nog net geen moed in te drinken”, aldus Gaby.

Endometriose

Pas na vier miskramen komt aan het licht dat ze endometriose heeft en ze geopereerd moet worden. “Ik had altijd veel buikpijnklachten en heftige menstruaties. Ga maar aan de pil, kreeg ik dan als advies. De operatie is een soort APK voor je baarmoeder, alles werd schoongemaakt. Toen ik me na de operatie weer mocht melden, bleek ik opnieuw zwanger.”

Geen tweede kind

Haar laatste zwangerschap loopt wel goed af, maar trekt een zware wissel op haar. “Ik was echt negen maanden angstig, je wilt niet meer dat het weer afgepakt wordt. Ik ging ook iedere week op controle. Toen Dani eenmaal was geboren, heb ik geen roze wolk gezien. Het voelde vooral onwerkelijk dat ik haar mee naar huis mocht nemen. Door al die spanningen wist ik wel zeker dat ik dit niet nog een keer negen maanden wilde meemaken. Ik wist zeker: ‘Ik krijg geen tweede kind meer’. Soms denk ik weleens hoe het zou zijn als ik nog een dochter van veertien jaar zou hebben”, zegt Gaby.

Freya

“Toch wilde ik na Dani’s geboorte niet stoppen met praten over wat ik had doorgemaakt, zo kwam ik terecht bij Freya. Daar heb ik zelf zoveel aan gehad in die tijd, ik vond het fijn om iets terug te doen. Als je in een traject van behandelingen terechtkomt ga je Googlen; op de website van Freya kon je al die informatie vinden. Via Freya kwam ik ook in aanraking met lotgenoten. Met sommigen heb ik zelfs nu nog contact. Als vrijwilliger van Freya vind ik het belangrijk om het verhaal van moeilijk zwanger worden te vertellen. Zodat mensen met een kinderwens zich herkennen in mijn verhaal. Maar ook om aan de buitenwereld te laten zien hoe groot de impact is, op alle aspecten van je leven.”

Voorlichterspool

Freya is een onafhankelijke patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Bij Freya komt Gaby terecht in een voorlichterspool van UMC Utrecht. “Voor echtparen die een traject van onderzoeken ingaan, worden informatieavonden gehouden. In een collegezaal van soms wel dertig echtparen vertel je dan wie je bent en hoe je al die behandelingen zelf hebt ervaren. Ieder vrouwenlichaam is anders en iedereen heeft een andere pijngrens. Ik vertel ook niet altijd direct dat ik wel een dochter heb gekregen.”

Troost bieden

Tijdens de coronapandemie vonden de informatieavonden online plaats. Gaby zelf is blij dat ze de mensen nu weer kan ontmoeten en soms troost kan bieden met een arm om iemands schouders. Bij het UMC Leiden staat ze soms in een informatiestand van Freya, net als op het geboorteplein in Amersfoort. “Alle klinieken weten Freya te vinden. We werken vooral met ervaringsdeskundigen en betrokken lotgenoten. Zij weten zelf hoe belangrijk het is dat iemand een luisterend oor heeft en dat het is fijn is om er met iemand over te praten.”

Tijdens de Europese Week van de Vruchtbaarheid van 7 tot 13 november brengt Freya vruchtbaarheidsproblemen, zowel online als offline, voor het voetlicht. Meer info op www.freya.nl en www.weekvandevruchtbaarheid.nl.