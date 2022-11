Fairtrade in de kijker tijdens Fairtrade Week: ‘Maar we willen het niemand opdringen’

wo 2 nov 2022, 11:19

Algemeen 156 keer gelezen

ALTENA • In de gemeente Altena wordt weer de Fairtrade Week georganiseerd. Deze week is een landelijke campagne om fairtrade (producten) in de kijker te zetten. Op zaterdag 29 oktober ging de week van start en deze zal nog duren tot en met zaterdag 5 november.

Klary van Veen uit Rijswijk houdt zich al 35 jaar bezig met eerlijke handel. Ze maakt deel uit van de fairtrade-werkgroep van de gemeente Altena. “Fairtrade is mijn derde kind geworden”, vertelt ze. Tien jaar lang trok Klary als vrijwilliger de kar bij de wereldwinkel in Woudrichem, die tegenwoordig ‘Fair van Ver’ heet. Een wereldwinkel zet zich in voor de handel in producten uit ontwikkelingslanden, voor een eerlijk prijs. Fairtrade dus.

Gemeente Woudrichem fairtrade

Toen in de voormalige gemeente Woudrichem een fairtrade-werkgroep ontstond, raakte Klary daar al snel bij betrokken. Onder leiding van toenmalig wethouder Paula Jorritsma zette zij zich samen met Jos Korthout en Frans Dansen in, om de gemeente Woudrichem fairtrade te maken. Na een lang proces voldeed de gemeente aan alle gestelde criteria om zichzelf een ‘Fairtrade Gemeente’ te mogen noemen.

Dit was echter van korte duur, door de fusie met de gemeenten Aalburg en Werkendam. “In december 2016 kreeg Woudrichem de titel, maar op 1 januari 2019 verloor het deze alweer toen Woudrichem opging in de gemeente Altena”, herinnert Klary zich nog.

Het fairtrade-kernteam van gemeente Woudrichem zag meteen een nieuwe uitdaging, namelijk om Altena aan de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te helpen. Daar zet de werkgroep zich momenteel hard voor in.

Criteria

Voordat een gemeente de titel ‘fairtrade’ krijgt, moet het aan verschillende voorwaarden voldoen. De stichting Fairtrade Gemeente heeft zes criteria opgesteld. In een Fairtrade Gemeente moet een kernteam actief zijn, welke zich inzet om de titel te behalen en behouden.

Ook moet het gemeentebestuur zich uitspreken voor fairtrade. De gemeente neemt dit op in het beleid en koopt fairtrade producten in. Daarnaast moet fairtrade zichtbaar zijn in winkels en horecagelegenheden. Voor het behalen van dit criterium zijn vooral het aantal fairtrade deelnemers en het assortiment belangrijk.

Als vierde criterium moeten een bepaald aantal lokale organisaties, bedrijven en groothandels fairtrade producten kopen en gebruiken op de bedrijfsvloer en in de kantine. Ook moet het kernteam publieksevenementen organiseren, voor publiciteit rondom de campagne zorgen en inwoners bewust maken van het thema.

Tot slot moet een gemeente concreet invulling geven aan de Global Goals, opgesteld door de Verenigde Naties. Fairtrade is één van de zeventien Global Goals, die de gemeente Altena ook onderschrijft.

Altena

De gemeente Altena is inmiddels al goed op weg om een ‘Fairtrade Gemeente’ te worden. Dit is geen gemakkelijke taak, aangezien de gemeente 21 kernen heeft welke allemaal aan de criteria moeten voldoen. “Het scheelt dat de kernen van de voormalige gemeente Woudrichem al fairtrade waren, deze hoefden we daardoor alleen maar te checken”, zegt Klary.

Fairtrade houdt volgens haar meer in dan eerlijke internationale handel. Ook op lokaal gebied vraagt de werkgroep aandacht voor eerlijke handel en zet men zich in voor sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klary benadrukt overigens dat de werkgroep niemand het fairtrade gedachtegoed wil opdringen. “We vinden het heel erg leuk als bedrijven, winkels en mensen mee willen werken aan de campagne. Maar we willen het niemand opdringen, of gaan evangeliseren. We willen wat dat betreft iedereen in zijn of haar waarden laten. Bovendien kun je niet voor iemand anders beslissen wat diegene koopt. Je kunt niet bij een ander in de portemonnee kijken en mag het kopen van fairtrade producten dus ook niet opdringen.”

De boer op

Wel wil de werkgroep graag extra aandacht voor het thema en daar is de Fairtrade Week uitermate geschikt voor. De werkgroep gaat de hele week de boer op. Na een aftrap op maandag met fairtrade koffie en thee bij Van Helden Tweewielers in Giessen, staat men woensdagmiddag in de kern Sleeuwijk. Hier delen ze pompoensoep uit, gemaakt van pompoenen van lokale ondernemers en fairtrade curry.

Kadofabriek ‘n Tikkie Verderop neemt de officiële fairtrade-sticker in ontvangst, vanwege hun inzet voor fairtrade. Bakkerij Hardeman in Wijk en Aalburg zal deze sticker komende zaterdag in ontvangst nemen, evenals de Zeeman. Ook zal de werkgroep in Wijk en Aalburg een ontwerpwedstrijd uitdelen voor een nieuwe wikkel van Tony Chocolonely. De winnaar verdient een jaar lang gratis chocolade.