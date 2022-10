• Bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen.

Gemeenteraad stemt in met uitbreiding van bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen

35 minuten geleden

Algemeen 121 keer gelezen

GIESSEN • De uitbreiding van bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen is een grote stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Altena heeft ingestemd met uitbreiding aan de oostkant. Hier is ruimte voor ongeveer tien hectare uitgeefbare grond.

Zo’n 60 procent daarvan is al toegezegd aan twee grote bedrijven, waaronder het aangrenzende E. van Wijk Logistics. De twee bedrijven krijgen een kavel van 39.000 en 21.000 m2, terwijl andere ondernemers een kavel van maximaal 5.000 m2 mogen kopen.

Dit zinde de ChristenUnie en Vrije Volkspartij Altena niet. Volgens hen moeten alle ondernemers op een gelijke manier worden behandeld. CU-fractievoorzitter Anne Duizer zei een extra kostenpost van meer dan een miljoen euro te verwachten, omdat een gemeente volgens het Didam-arrest geen onroerend goed één op één mag verkopen als er meer gegadigden zijn.

Volgens de verantwoordelijke wethouder Hans Tanis zijn eventuele financiële claims echter afgedekt. Daar komt bij dat niet Altena eigenaar van De Rietdijk is, maar Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena.

De toezegging van de grote kavels aan onder meer E. van Wijk Logistics, heeft ermee te maken dat grond van dit bedrijf nodig is voor de ontsluiting van het nieuwe terrein.